MotoGP | GP Assen Sprint Race, Bezzecchi: “Speravo di fare meglio, ma…”

La Sprint Race di Assen ha messo in evidenza un Marco Bezzecchi combattivo, lucido e capace di trasformare un avvio complicato in una prestazione di sostanza.

Dopo un venerdì brillante e da una qualifica solida, con la prima fila che aveva confermato il buon livello del weekend. Ma la Sprint, si sa, è un’altra storia: serve incisività immediata, capacità di gestire la gomma nuova e aggressività nei primi giri, un terreno che quest’anno Bezzecchi ha spesso trovato insidioso.

Nonostante questo, il #72 ha costruito una gara intelligente, recuperando posizioni dopo un avvio difficile e ritrovando ritmo nella parte centrale, fino a chiudere quarto, a un soffio dal podio. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Olanda Assen MotoGP 2026

“Sono soddisfatto, anche se ovviamente vorrei sempre fare un po’ meglio. Negli ultimi tempi sto faticando nelle Sprint: non mi sento mai davvero a mio agio nei primi giri, soprattutto con la gomma nuova. Finché non cala un po’, non riesco a esprimermi al meglio, gli altri sono più veloci, mi passano e spesso riescono anche ad andare via. Oggi è successo di nuovo: ho perso terreno all’inizio, poi però sono riuscito a ritornare su, ho ripreso Ogura, ci siamo sorpassati un po’ di volte ed è stata una bagarre bella, mi sono divertito. Sicuramente mi diverto di più quando riesco ad arrivare davanti, altrimenti sarebbe stato diverso.

Spero che domani, con la gomma media, riusciremo a fare un altro piccolo passo avanti. Per quanto riguarda Trackhouse, alla fine loro hanno già avuto le nostre moto: cambia solo il colore, quindi non è una sorpresa vederli così competitivi. Questa Sprint, al di là del quarto posto, mi ha un po’ riconciliato con le Sprint in generale. Certo, sarebbe meglio vincerle, ma oggi è stato un risultato sudato come una vittoria, per come mi sentivo nei primi giri. Poi la situazione è migliorata e questo mi lascia un po’ di dispiacere, perché so che potrei essere più incisivo. Però, come hai detto, finora è stato un bel weekend: sono stato costante, la qualifica è stata bella, ho fatto la prima fila e oggi sono arrivato vicino al podio.

Raul è stato incredibile nei primi giri, ma lo è da due giorni. Anche Ogura e Diggia sono andati forte. Raul ha questa capacità di essere incisivo subito, lo aveva fatto anche al Mugello quando ha vinto la Sprint. È una fortuna poter vedere cosa fa, cercare di rubargli qualcosa e capire come migliorarmi.

Il sorpasso alla 10-11 con Ogura è stato davvero bello, era una manovra che avevo preparato da prima. Mi piace ascoltare le vostre analisi, anche quelle che fate durante la MotoGP: siete imbarazzanti, ma divertenti. In generale, è stato un buon sabato. Adesso serve l’ultimo step: domani cercherò di fare un po’ meglio.”

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