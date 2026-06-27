MotoGP | GP Assen Sprint Race, Martin: “Ho dato il mio massimo”

Jorge Martin ha firmato la sua prima pole position con Aprilia Racing, la numero 21 in top‑class e la 42esima complessiva nel Motomondiale.

Un risultato che lo proietta al 12° posto tra i piloti con più pole nell’era moderna della classe regina. L’ultima risaliva a 616 giorni fa, a Phillip Island 2024. Nella Sprint Race di Assen, dopo una gara combattuta, ha chiuso in quinta posizione.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Olanda Assen MotoGP 2026

“Sono contento per la pole position e orgoglioso di averla conquistata dopo tanto tempo. Ho fatto una partenza discreta, ma poi non avevo grip al posteriore, soprattutto negli ultimi giri è stato complicato. In termini di passo non ero così lontano dai miei rivali, anche se vedevo Marco (Bezzecchi) leggermente più forte. Ho dato il mio massimo e mi sono comunque divertito. Stiamo migliorando, che è la cosa più importante, e firmare la pole è stato un grande passo avanti.”

La pole position conquistata da Jorge Martin ad Assen rappresenta uno dei momenti più significativi della sua avventura con Aprilia Racing. Un risultato che non è soltanto statistico, ma profondamente simbolico: dopo mesi di lavoro, adattamento e sviluppo, il #89 ha finalmente trovato quella scintilla che gli ha permesso di tornare davanti a tutti in qualifica, riportandosi ai livelli che lo avevano reso uno dei migliori interpreti del giro secco in MotoGP.

Il fatto che l’ultima pole risalisse a Phillip Island 2024, ben 616 giorni prima, racconta quanto questo traguardo fosse atteso. L’ingresso nella top‑12 dei piloti più prolifici dell’era moderna nelle qualifiche è un ulteriore segnale della sua crescita e della sua capacità di reinventarsi, anche in un contesto tecnico completamente diverso rispetto agli anni in Ducati.

La Sprint Race, invece, ha mostrato un Martin combattivo ma costretto a fare i conti con un problema ricorrente: il grip al posteriore, soprattutto negli ultimi giri. Un limite che ha condizionato la sua capacità di restare agganciato ai primissimi, in particolare a un Marco Bezzecchi apparso leggermente più incisivo nel finale. Nonostante ciò, il quinto posto è un risultato solido, che conferma la competitività del pacchetto Aprilia anche in condizioni meno favorevoli.

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