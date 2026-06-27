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Moto3 | Gp Assen: Quiles in pole, Pini in terza fila

Il pilota del Team Aspar ha preceduto Joel Kelso e Brian Uriarte

di Alessio Brunori27 Giugno, 2026
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Moto3 GP Olanda Assen Qualifiche – E’ di Maximo Quiles la pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, decimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il #28 del Team Aspar è la seconda pole stagionale dopo Jerez, quinta in carriera, terza prima fila consecutiva. La pole è arrivata con il crono di 1:40.130 e lo mette davanti a Joel Kelso (Honda GRYD Racing) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), staccati rispettivamente di 0.025s e 0.300s.

Marco Morelli in sella alla seconda KTM del Team Aspar aprirà la seconda fila dove troviamo anche Adrian Cruces (KTM CIP Green Power) e David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Terza fila per Veda Pratama (Honda Team Asia, passato dalla Q1, ndr), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e per il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, nono in sella alla Honda del Leopard Racing.

Il team-mate di quest’ultimo Adrian Fernandez aprirà la quarta fila e avrà accanto a se Marcos Uriarte (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Ryusei Yamanaka (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI).

Matteo Bertelle in sella alla KTM del Team LEVEL UP – MTA ha chiuso 13esimo, davanti a Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse, anche lui come Pratama e Bertelle passato dalla Q1, ndr) ed Eddie O’Shea (Honda GRYD Racing).

Partirà dall’ultima casella il nostro Nicola Carraro, rider Honda Snipers.

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Moto3 Qualifica 2 Assen - GP Olanda - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.130
2 66 Joel Kelso Gryd Racing 1:40.155 +0.025
3 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:40.430 +0.300
4 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.454 +0.324
5 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:40.456 +0.326
6 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.615 +0.485
7 9 Veda Pratama Honda Team Asia 1:40.690 +0.560
8 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:40.720 +0.590
9 94 Guido Pini Leopard Racing 1:40.739 +0.609
10 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:40.760 +0.630
11 88 Marcos Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.787 +0.657
12 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:40.799 +0.669
13 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:40.868 +0.738
14 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:40.921 +0.791
15 8 Eddie O'shea Gryd Racing 1:41.081 +0.951
16 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:41.136 +1.006
17 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:41.167 +1.037
18 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:41.656 +1.526

Assen - GP Olanda - Risultati Qualifica 2

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