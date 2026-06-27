Moto3 | Gp Assen: Quiles in pole, Pini in terza fila

Moto3 GP Olanda Assen Qualifiche – E’ di Maximo Quiles la pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, decimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il #28 del Team Aspar è la seconda pole stagionale dopo Jerez, quinta in carriera, terza prima fila consecutiva. La pole è arrivata con il crono di 1:40.130 e lo mette davanti a Joel Kelso (Honda GRYD Racing) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), staccati rispettivamente di 0.025s e 0.300s.

Marco Morelli in sella alla seconda KTM del Team Aspar aprirà la seconda fila dove troviamo anche Adrian Cruces (KTM CIP Green Power) e David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Terza fila per Veda Pratama (Honda Team Asia, passato dalla Q1, ndr), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e per il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, nono in sella alla Honda del Leopard Racing.

Il team-mate di quest’ultimo Adrian Fernandez aprirà la quarta fila e avrà accanto a se Marcos Uriarte (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Ryusei Yamanaka (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI).

Matteo Bertelle in sella alla KTM del Team LEVEL UP – MTA ha chiuso 13esimo, davanti a Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse, anche lui come Pratama e Bertelle passato dalla Q1, ndr) ed Eddie O’Shea (Honda GRYD Racing).

Partirà dall’ultima casella il nostro Nicola Carraro, rider Honda Snipers.

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