Moto3 | Gp Assen: Quiles in pole, Pini in terza fila
Il pilota del Team Aspar ha preceduto Joel Kelso e Brian Uriarte
Moto3 GP Olanda Assen Qualifiche – E’ di Maximo Quiles la pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, decimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Per il #28 del Team Aspar è la seconda pole stagionale dopo Jerez, quinta in carriera, terza prima fila consecutiva. La pole è arrivata con il crono di 1:40.130 e lo mette davanti a Joel Kelso (Honda GRYD Racing) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), staccati rispettivamente di 0.025s e 0.300s.
Marco Morelli in sella alla seconda KTM del Team Aspar aprirà la seconda fila dove troviamo anche Adrian Cruces (KTM CIP Green Power) e David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).
Terza fila per Veda Pratama (Honda Team Asia, passato dalla Q1, ndr), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e per il migliore dei piloti italiani, Guido Pini, nono in sella alla Honda del Leopard Racing.
Il team-mate di quest’ultimo Adrian Fernandez aprirà la quarta fila e avrà accanto a se Marcos Uriarte (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Ryusei Yamanaka (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI).
Matteo Bertelle in sella alla KTM del Team LEVEL UP – MTA ha chiuso 13esimo, davanti a Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse, anche lui come Pratama e Bertelle passato dalla Q1, ndr) ed Eddie O’Shea (Honda GRYD Racing).
Partirà dall’ultima casella il nostro Nicola Carraro, rider Honda Snipers.
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Moto3 Qualifica 2 Assen - GP Olanda - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.130
|2
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|1:40.155
|+0.025
|3
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.430
|+0.300
|4
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.454
|+0.324
|5
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:40.456
|+0.326
|6
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.615
|+0.485
|7
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|1:40.690
|+0.560
|8
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.720
|+0.590
|9
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|1:40.739
|+0.609
|10
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:40.760
|+0.630
|11
|88
|Marcos Uriarte
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.787
|+0.657
|12
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:40.799
|+0.669
|13
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|1:40.868
|+0.738
|14
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|1:40.921
|+0.791
|15
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|1:41.081
|+0.951
|16
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:41.136
|+1.006
|17
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|1:41.167
|+1.037
|18
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:41.656
|+1.526
Assen - GP Olanda - Risultati Qualifica 2
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