MotoGP | Bezzecchi chiede scusa: “Non esiste alcuna giustificazione”

Marco Bezzecchi prova a spegnere l’incendio con un messaggio di scuse sincere, ma la notte di Brno gli restituisce una verità più dura: la squalifica è confermata e l’appello di Aprilia è stato respinto.

Dopo aver riconosciuto pubblicamente l’errore — “Questo comportamento non dovrebbe accadere e non esiste alcuna giustificazione» — il pilota si trova ora davanti alla decisione definitiva dei Commissari d’Appello FIM, che hanno ribadito la gravità del gesto verso i Commissari di pista e la necessità di tutelare chi garantisce la sicurezza in condizioni estreme. La sospensione dal GP della Repubblica Ceca diventa così una sentenza piena, che chiude il caso ma apre una ferita profonda nel weekend di Aprilia e nel percorso sportivo di Bezzecchi.

Il #72 delle casa veneta prova a rialzarsi dopo la giornata più difficile della sua carriera: mentre le sue scuse pubbliche cercano di ricucire il rapporto con la comunità MotoGP: “Questo comportamento non dovrebbe accadere e non esiste alcuna giustificazione” — arriva la conferma definitiva della squalifica. I Commissari d’Appello FIM hanno respinto l’appello di Aprilia, ribadendo la gravità del gesto contro i Commissari di pista e la necessità di proteggere chi garantisce la sicurezza in condizioni estreme. Il verdetto chiude ogni spiraglio: Bezzecchi è fuori dal GP di Brno, in un sabato che lascia un segno profondo sul pilota e sul team.

Scuse Marco Bezzecchi dopo spinta e schiaffo al Commissario Sprint Race Brno

“Vorrei chiedere scusa all’intera comunità della MotoGP per il mio comportamento nei confronti del commissario di pista. Mi dispiace anche perché so quanto impegno e sacrificio i commissari mettono per garantire la nostra sicurezza. Questo comportamento non dovrebbe accadere e non esiste alcuna giustificazione. Chiedo scusa a tutti, ad Aprilia Racing e a tutti i miei tifosi.”

Aprilia Racing ieri aveva presentato ricorso, che è stato respinto, Aprilia accetta la sanzione e non ricorrerà alla CAI (Corte d’Appello Internazionale).





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