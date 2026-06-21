Moto3 | Gp Brno Gara: prima vittoria per Danish, Uriarte e Quiles a podio

Moto3 GP Repubblica Ceca Brno – Hakim Danish ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca classe Moto3, nono appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota malese che per la prima volta vedeva Brno e che partiva 14esimo ha corso una gara perfetta, andando a vincere la sua prima gara nella classe “leggera”.

Il pilota del Team MT Helmets – MSI ha avuto la meglio su un altro rookie, Brian Uriarte che così come Danish non aveva mai girato a Brno. Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha preceduto il leader della classifica iridata Maximo Quiles (Team Aspar) che nel finale ha perso le possibilità di giocarsi la vittoria a causa di un contatto.

Quarto sotto alla bandiera a scacchi David Almansa che in sella alla KTM del Team Intact GP ha preceduto la migliore delle Honda, quella di Veda Pratama, Team Asia, con quest’ultimo autore di una grande rimonta dalla 20esima alla quinta posizione finale. In Top Six anche Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), ultimo pilota a giocarsi la vittoria fino a poche curve dalla fine.

Il settimo, Marco Morelli (Team Aspar) è arrivato con un distacco superiore ai dieci secondi, esattamente 10.724s. Morelli ha preceduto Joel Kelso (Honda GRYD Racing), Scott Ogden (KTM CIP Green Power) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) che chiude la Top Ten.

Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA) ha chiuso 11esimo davanti ad Adrian Cruces KTM (CIP Green Power), Marcos Uriarte (KTM Intact GP), Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

Guido Pini (Honda Leopard Racing) che partiva 24esimo ha chiuso 16esimo mentre si è ritirato a tre giri dalla fine Nicola Carraro (Honda Snipers).

La classifica iridata vede sempre al comando Quiles che guida con 186 punti contro i 121 di Carpe, i 92 di Brian Uriarte, gli 89 di Almansa e gli 86 di Morelli.

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