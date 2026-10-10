Moto3 | Gp Indonesia Qualifiche: Uriarte in Pole Position

Moto3 GP Indonesia Qualifiche – Le qualifiche del Pertamina Grand Prix of Indonesia hanno regalato colpi di scena e ritmi serratissimi sul tracciato di Mandalika per la classe Moto3. A svettare al termine di un Q2 tiratissimo è stato ancora una volta lo spagnolo Brian Uriarte, portacolori del team Red Bull KTM Ajo, autore di un giro magistrale fermando il cronometro sull’1:36.861. Per il giovane talento si tratta della terza pole position della stagione e della carriera nel Motomondiale, arrivata dopo i successi in qualifica conquistati al Sachsenring e al Red Bull Ring. Un avvio di carriera fulmineo che conferma il suo enorme valore: Uriarte ha costruito la prestazione nell’ultimo run utile grazie a un settore centrale impeccabile, staccando il tempo decisivo che gli ha permesso di prendersi la prima casella per soli 87 millesimi di secondo.

A masticare amaro è il connazionale David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP). Dopo aver mostrato un gran passo nelle sessioni di prova, lo spagnolo ha accarezzato il sogno della partenza dalla prima casella ma si è dovuto accontentare della seconda piazza. A completare la prima fila, c’è Álvaro Carpe, compagno di squadra di Uriarte nel team Red Bull KTM Ajo. Carpe ha pagato un ritardo di +0.243 dalla vetta, consolidando comunque lo straordinario momento di forma della moto austriaca sul tracciato indonesiano.

Il migliore degli italiani è Guido Pini, alfiere della squadra Leopard Racing, che ha conquistato il quinto tempo alle spalle del compagno di box Adrián Fernández. Sesta posizione per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che domani si giocherà il primo match point Mondiale. Il pilota spagnolo, precede Vada Pratama (Honda Team Asia) e Matteo Bertelle (LEVEL UP-MTA). A chiudere la Top 10, troviamo Alvaro Cruces (CIP Green Power) e il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman.

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