Moto2 | Gp Indonesia: Guevara, pole da record, Gonzalez solamente decimo

Moto2 GP Indonesia Qualifiche – Izan Guevara su Boscoscuro ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Indonesia classe Moto2, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

E’ la quinta pole in Moto2 per il pilota del Team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, che ha conquistato anche il nuovo record della pista di Mandalika per la classe di mezzo.

Il #28 ha preceduto un grandissimo Alex Escrig che centra la quinta prima fila della stagione in sella alla Forward del KLINT Racing Team. In prima fila anche David Alonso su Kalex del Team CFMOTO Power Electronics Aspar Team.

Seconda fila per Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e Ivan Ortolà (QJMOTOR – JP Financial – MSI).

Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) aprirà la terza fila dove troviamo anche Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).

Qualifiche difficili per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), che scatterà dalla quarta fila decima casella. I punti di vantaggio su Guevara sono 10.5 e nelle ultime gare il #18 ha perso molti punti rispetto allo spagnolo del Pramac Racing.

Ha sfiorato l’accesso alla Q2 Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team) che aveva il quarto tempo, prima che Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) facesse lo stesso tempo, secondo miglior giro per lo statunitense che passato così in Q2, relegando il #32 in 19esima posizione. Non è andata meglio al suo compagno di squadra Celestino Vietti, che scatterà dalla 24esima casella avendo chiuso la Q1 in decima piazza.

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