Moto2 | Gp Qatar: Escrig pole con record, Vietti chiude quarto
Prima pole in carriera per il pilota Forward, Gonzalez chiude secondo, Guevara settimo
Moto2 GP Qatar – Alex Escrig ha conquistato la pole position del Gran Premio del Qatar classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Pole con record per il pilota del KLINT Racing Team. che centra la prima pol in carriera con uno straordinario 1:55.241. Alle sue spalle Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che solo all’ultimo giro è balzato dalla settima alla seconda posizione, a 0.126s dalla vetta. In prima fila anche Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team).
Celestino Vietti in sella alla Forward del BETA Tools SpeedRS Team ha chiuso quarto ed aprirà la seconda fila dove troviamo anche Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).
Solamene settimo Izan Guevara, che in Campionato insegue Gonzalez a sole 3.5 lunghezze. Con il #28 del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 anche Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Adrian Huertas (Italtrans Racing Team).
Quarta fila per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team).
Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team) non sono riusciti a passare la Q1 e scatteranno quindi dalla 23esima e 24esima casella dello schieramento avendo chiuso la sessione in nona e decima posizione, a 0.496s e 0.502s da Daniel Munoz, che era passato in Q2 insieme a Zonta Vd Goorbergh, Ayumu Sasaki e Ivan Ortolà.
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moto2 Qualifica 2 Lusail - GP Qatar - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:55.241
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:55.367
|+0.126
|3
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:55.474
|+0.233
|4
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:55.480
|+0.239
|5
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:55.579
|+0.338
|6
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:55.602
|+0.361
|7
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:55.769
|+0.528
|8
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:55.884
|+0.643
|9
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:55.899
|+0.658
|10
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:55.902
|+0.661
|11
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|1:55.932
|+0.691
|12
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:55.946
|+0.705
|13
|17
|Daniel Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:56.063
|+0.822
|14
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Msi
|1:56.090
|+0.849
|15
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:56.179
|+0.938
|16
|85
|Xabi Zurutuza
|Klint Racing Team
|1:56.281
|+1.040
|17
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:56.316
|+1.075
|18
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:56.385
|+1.144
Lusail - GP Qatar - Risultati Qualifica 2
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