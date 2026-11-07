Moto2 | Gp Qatar: Escrig pole con record, Vietti chiude quarto

Moto2 GP Qatar – Alex Escrig ha conquistato la pole position del Gran Premio del Qatar classe Moto2, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Pole con record per il pilota del KLINT Racing Team. che centra la prima pol in carriera con uno straordinario 1:55.241. Alle sue spalle Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) che solo all’ultimo giro è balzato dalla settima alla seconda posizione, a 0.126s dalla vetta. In prima fila anche Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team).

Celestino Vietti in sella alla Forward del BETA Tools SpeedRS Team ha chiuso quarto ed aprirà la seconda fila dove troviamo anche Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Solamene settimo Izan Guevara, che in Campionato insegue Gonzalez a sole 3.5 lunghezze. Con il #28 del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 anche Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Adrian Huertas (Italtrans Racing Team).

Quarta fila per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team).

Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team) non sono riusciti a passare la Q1 e scatteranno quindi dalla 23esima e 24esima casella dello schieramento avendo chiuso la sessione in nona e decima posizione, a 0.496s e 0.502s da Daniel Munoz, che era passato in Q2 insieme a Zonta Vd Goorbergh, Ayumu Sasaki e Ivan Ortolà.

3.4/5 - (5 votes)