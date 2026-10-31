Moto3 | Gp Malesia: Quiles centra la pole, Bertelle è sesto
Il Campione del Mondo 2026 della classe "leggera" ha preceduto Uriarte e Danish
Moto3 GP Malesia Sepang Qualifiche – Il Campione del Mondo 2026 della classe Moto3 Maximo Quiles ha centrato la pole position del Gran Premio della Malesia, 19esima tappa del Motomondiale 2026.
Il pilota del Team CFMOTO Gaviota Aspar Team l’ha centrata con il crono di 2:10.396 (terza pole stagionale per Quiles, quinta in carriera, ndr) andando a precedere di 0.084 Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). In prima fila, terzo tempo, anche l’idolo di casa Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI).
Seconda fila dello schieramento per David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e per il nostro Matteo Bertelle, sesto con la KTM del Team LEVEL UP – MTA (+0.448s).
Dopo sei KTM troviamo la prima Honda, quella del GRYD Racing di Joel Kelso. Il pilota australiano condividerà la terza fila con due compagni d marca, Veda Pratama (Honda Team Asia) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).
Quarta fila per David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Scott Ogden (CIP Green Power) e Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team).
Guido Pini in sella alla seconda Honda Leopard e passato dalla Q1 ha chiuso 14simo a 1.041s dalla vetta.
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Moto3 Qualifica 2 Sepang - Malesia - I tempi
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