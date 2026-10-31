MotoGP | GP Malesia, Martin si ferma: “Era un rischio troppo grande per me” [VIDEO]

Il rientro era stato accolto con ottimismo, ma il fine settimana di Sepang si è trasformato rapidamente in una nuova battuta d’arresto per Jorge Martin. Dopo aver ottenuto l’idoneità medica e aver completato la prima sessione del venerdì (rinunciando alle pre-qualifiche,ndr), il pilota dell’Aprilia ha deciso di interrompere anzitempo il proprio Gran Premio della Malesia, rinunciando a proseguire il weekend dopo le FP2. Una scelta difficile ma inevitabile, maturata dopo aver valutato attentamente le proprie condizioni fisiche e le sensazioni avute in sella sulla impegnativa pista malese.

Reduce dalla frattura del radio distale del polso destro rimediata nella caduta della Sprint Race di Phillip Island, era tornato in pista con l’obiettivo di testare il proprio stato di forma in condizioni reali. Sepang, però, è uno dei tracciati più esigenti del calendario MotoGP: le alte temperature, l’umidità soffocante e le forti sollecitazioni richieste ai piloti rappresentano un banco di prova severissimo, soprattutto per chi è ancora alle prese con il recupero da un infortunio.

Fin dai primi giri Martin ha provato a stringere i denti, cercando di capire se il dolore fosse gestibile e se fosse possibile proseguire il processo di rientro nel corso del fine settimana. Tuttavia, con il passare dei giri, il pilota spagnolo ha compreso che continuare avrebbe significato esporsi a rischi troppo elevati. Da qui la decisione di fermarsi e pensare innanzitutto alla propria salute, evitando di compromettere ulteriormente il recupero.

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“Ci ho provato, ho dato tutto. Ieri ovviamente avevo visto che la situazione era molto complicata, ma non avevamo usato tutto quello che c’era per il dolore. Allora ho aspettato di prendere una decisione oggi, dopo aver fatto tutto il possibile per sopportare il dolore. Alla fine, però, non era efficiente: l’efficienza che avevo in guida con il dolore non era abbastanza. Ho deciso di fermarmi. Alla fine era un rischio troppo grande per me in pista: non avevo il controllo al 100% di quello che stava succedendo sulla moto. Ho pensato che domani sarebbe stato impossibile finire venti giri, quindi ho preferito riposarmi e guadagnare un giorno di recupero per recuperare al meglio. Non sentivo soltanto tanto dolore, ma perdevo la forza. Quindi, appena succedeva qualcosa in moto, non ero pronto a reagire, Questo è quello che è successo, ed è per questo che ho deciso di fermarmi.”

Martin parla delle chance iridate che si riducono notevolmente: “Ovviamente il Mondiale si allontana. Adesso non ci penso tanto, onestamente; volevo recuperare. Quello che sono sicuro è che io ci proverò fino alla fine. E questo è sicuro non solo per me, ma per la mia gente, per quelli che tifano per me, per la mia squadra, per tutti. Penso che nella vita dobbiamo provarci sempre. Non è sempre come uno vuole, e questo lo devi accettare, lo dobbiamo accettare, ma voglio che non sia per non aver provato. Allora io ci provo.”

Poi un ultimo pensiero sulla caduta di Phillip Island: “Adesso è facile dire era meglio finire secondo (a Phillip Island), ho fatto quello che pensavo che era meglio e adesso sto facendo quello che penso sia meglio. Ora vado a casa a riposarmi.”





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