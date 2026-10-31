Moto2

Moto2 | Gp Malesia: Holgado in pole, indietro gli italiani

Il pilota del Team Aspar ha preceduto Angel Piqueras e Izan Guevara, Manuel Gonzalez soltanto nono

di Alessio Brunori31 Ottobre, 2026
Moto2 | Gp Malesia: Holgado in pole, indietro gli italianiMoto2 | Gp Malesia: Holgado in pole, indietro gli italiani

Moto2 GP Malesia Sepang – Daniel Holgado ha centrato la pole position del Gran Premio della Malesia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il #96 del Team Aspar si tratta della sesta pole in Moto2, nona in carriera. Holgado l’ha ottenuta con il crono di 2:02.875, crono di oltre mezzo secondo migliore di quello fatto segnare dal primo inseguitore, Angel Piqueras (QJMOTOR – MSI).

In prima fila anche Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che ricordiamo si sta giocando il Titolo con Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), solo nono in qualifica. Guevara è staccato di 5.5 punti dal #18.

Seconda fila per David Alonso (CFMOTO RCB Aspar Team), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo). In terza fila troviamo Alex Escrig (KLINT Racing Team), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e appunto i sopracitato Gonzalez.

Quarta fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – MSI), Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Indietro gli italiani: Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 17esimo, davanti a Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team). Non è riuscito a passare la Q1 Luca Lunetta che scatterà dalla 19esima casella.

3.4/5 - (5 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Qualifica 2 Sepang - Malesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 96 Daniel Holgado Cfmoto Rcb Aspar Team 2:02.875
2 36 Angel Piqueras Qjmotor - Msi 2:03.416 +0.541
3 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 2:03.486 +0.611
4 80 David Alonso Cfmoto Rcb Aspar Team 2:03.491 +0.616
5 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 2:03.516 +0.641
6 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 2:03.560 +0.685
7 11 Alex Escrig Klint Racing Team 2:03.664 +0.789
8 17 David Munoz Italtrans Racing Team 2:03.718 +0.843
9 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:03.734 +0.859
10 4 Ivan Ortola Qjmotor - Msi 2:03.839 +0.964
11 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 2:03.978 +1.103
12 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:04.009 +1.134
13 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 2:04.036 +1.161
14 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 2:04.133 +1.258
15 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 2:04.336 +1.461
16 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 2:04.385 +1.510
17 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 2:04.980 +2.105

Sepang - Malesia - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

TI POTREBBE INTERESSARE

Foto MotoGP SBK

motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00087motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00067motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00011motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00122motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00112motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00088motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00101motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00072motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00061motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00124motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00081motogp-phillip-island-gp-australia-2026-00044

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news