Moto2 | Gp Malesia: Holgado in pole, indietro gli italiani
Il pilota del Team Aspar ha preceduto Angel Piqueras e Izan Guevara, Manuel Gonzalez soltanto nono
Moto2 GP Malesia Sepang – Daniel Holgado ha centrato la pole position del Gran Premio della Malesia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Per il #96 del Team Aspar si tratta della sesta pole in Moto2, nona in carriera. Holgado l’ha ottenuta con il crono di 2:02.875, crono di oltre mezzo secondo migliore di quello fatto segnare dal primo inseguitore, Angel Piqueras (QJMOTOR – MSI).
In prima fila anche Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che ricordiamo si sta giocando il Titolo con Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), solo nono in qualifica. Guevara è staccato di 5.5 punti dal #18.
Seconda fila per David Alonso (CFMOTO RCB Aspar Team), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo). In terza fila troviamo Alex Escrig (KLINT Racing Team), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e appunto i sopracitato Gonzalez.
Quarta fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – MSI), Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).
Indietro gli italiani: Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) ha chiuso 17esimo, davanti a Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team). Non è riuscito a passare la Q1 Luca Lunetta che scatterà dalla 19esima casella.
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moto2 Qualifica 2 Sepang - Malesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|2:02.875
|2
|36
|Angel Piqueras
|Qjmotor - Msi
|2:03.416
|+0.541
|3
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|2:03.486
|+0.611
|4
|80
|David Alonso
|Cfmoto Rcb Aspar Team
|2:03.491
|+0.616
|5
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|2:03.516
|+0.641
|6
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|2:03.560
|+0.685
|7
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|2:03.664
|+0.789
|8
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|2:03.718
|+0.843
|9
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|2:03.734
|+0.859
|10
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Msi
|2:03.839
|+0.964
|11
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|2:03.978
|+1.103
|12
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|2:04.009
|+1.134
|13
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|2:04.036
|+1.161
|14
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|2:04.133
|+1.258
|15
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|2:04.336
|+1.461
|16
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|2:04.385
|+1.510
|17
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|2:04.980
|+2.105
Sepang - Malesia - Risultati Qualifica 2
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