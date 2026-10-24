Moto3 | Gp Australia: Pratama in pole, seguono Quiles e Kelso
Prima pole in carriera per il pilota Honda Team Asia
Moto3 GP Australia Phillip Island Qualifiche – Veda Pratama ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia classe Moto3, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Per il pilota Honda Team Asia si tratta della prima pole e anche della prima volta in prima fila. La pole del #9 è arrivata con il crono di 1:35.299, crono che gli ha permesso di battere Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e l’idolo di casa Joel Kelso (GRYD Racing). I due sono staccati da Pratama rispettivamente di 0.021s e 0.067s.
Seconda fila per Joel Esteban (KTM LEVEL UP – MTA), per la seconda Honda GRYD Racing, quella di Eddie O’Shea e per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).
Aprirà la terza fila Scott Ogden (KTM CIP Green Power), accanto a lui il nostro Guido Pini (Honda Leopard Racing) e Kiattisak Singhapong (Honda Snipers).
Quarta fila per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA), per David Almansa (KTM Intact GP) e per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).
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Moto3 Qualifica 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|1:35.299
|2
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:35.320
|+0.021
|3
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|1:35.366
|+0.067
|4
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|1:35.376
|+0.077
|5
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|1:35.447
|+0.148
|6
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:35.618
|+0.319
|7
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:35.679
|+0.380
|8
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|1:35.809
|+0.510
|9
|85
|Kiattisak Singhapong
|Rivacold Snipers Team
|1:35.841
|+0.542
|10
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|1:35.912
|+0.613
|11
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:35.914
|+0.615
|12
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.921
|+0.622
|13
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:35.977
|+0.678
|14
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.997
|+0.698
|15
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|1:36.109
|+0.810
|16
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:36.308
|+1.009
|17
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:36.850
|+1.551
|18
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|1:37.092
|+1.793
Phillip Island - GP Australia - Risultati Qualifica 2
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