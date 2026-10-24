Moto3 | Gp Australia: Pratama in pole, seguono Quiles e Kelso

Moto3 GP Australia Phillip Island Qualifiche – Veda Pratama ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia classe Moto3, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il pilota Honda Team Asia si tratta della prima pole e anche della prima volta in prima fila. La pole del #9 è arrivata con il crono di 1:35.299, crono che gli ha permesso di battere Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e l’idolo di casa Joel Kelso (GRYD Racing). I due sono staccati da Pratama rispettivamente di 0.021s e 0.067s.

Seconda fila per Joel Esteban (KTM LEVEL UP – MTA), per la seconda Honda GRYD Racing, quella di Eddie O’Shea e per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).

Aprirà la terza fila Scott Ogden (KTM CIP Green Power), accanto a lui il nostro Guido Pini (Honda Leopard Racing) e Kiattisak Singhapong (Honda Snipers).

Quarta fila per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA), per David Almansa (KTM Intact GP) e per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

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