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Moto3 | Gp Australia: Pratama in pole, seguono Quiles e Kelso

Prima pole in carriera per il pilota Honda Team Asia

di Alessio Brunori24 Ottobre, 2026
Moto3 | Gp Australia: Pratama in pole, seguono Quiles e KelsoMoto3 | Gp Australia: Pratama in pole, seguono Quiles e Kelso

Moto3 GP Australia Phillip Island Qualifiche – Veda Pratama ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia classe Moto3, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il pilota Honda Team Asia si tratta della prima pole e anche della prima volta in prima fila. La pole del #9 è arrivata con il crono di 1:35.299, crono che gli ha permesso di battere Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) e l’idolo di casa Joel Kelso (GRYD Racing). I due sono staccati da Pratama rispettivamente di 0.021s e 0.067s.

Seconda fila per Joel Esteban (KTM LEVEL UP – MTA), per la seconda Honda GRYD Racing, quella di Eddie O’Shea e per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).

Aprirà la terza fila Scott Ogden (KTM CIP Green Power), accanto a lui il nostro Guido Pini (Honda Leopard Racing) e Kiattisak Singhapong (Honda Snipers).

Quarta fila per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA), per David Almansa (KTM Intact GP) e per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

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Moto3 Qualifica 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 9 Veda Pratama Honda Team Asia 1:35.299
2 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:35.320 +0.021
3 66 Joel Kelso Gryd Racing 1:35.366 +0.067
4 78 Joel Esteban Level Up - Mta 1:35.376 +0.077
5 8 Eddie O'shea Gryd Racing 1:35.447 +0.148
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:35.618 +0.319
7 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:35.679 +0.380
8 94 Guido Pini Leopard Racing 1:35.809 +0.510
9 85 Kiattisak Singhapong Rivacold Snipers Team 1:35.841 +0.542
10 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:35.912 +0.613
11 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:35.914 +0.615
12 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:35.921 +0.622
13 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:35.977 +0.678
14 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:35.997 +0.698
15 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:36.109 +0.810
16 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:36.308 +1.009
17 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:36.850 +1.551
18 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:37.092 +1.793

Phillip Island - GP Australia - Risultati Qualifica 2

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