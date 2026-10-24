Moto2 | Gp Australia Qualifiche: Gonzalez in pole, Guevara chiude sesto

Moto2 GP Australia Phillip Island – Manuel Gonzalez ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Australia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota del Team Intact GP l’ha conquistata con il tempo di 1:30.122, andando a centrare la seconda partenza al “palo” della stagione, decima in Moto2.

In prima fila con il #18 partiranno Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team). I due sono staccati dalla vetta di 0.106s e 0.115s.

Ivan Ortolà (QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI) aprirà la seconda fila dove troviamo anche Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), con quest’ultimo secondo in Campionato a soli 5,5 punti da Gonzalez.

Terza fila per Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), caduto nel finale della sessione, Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2).

Decimo tempo e quarta fila per Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) mentre i piloti del BETA Tools SpeedRS Team Luca Lunetta e Celestino Vietti scatteanno dalla 18esima e 24esima casella. Lunetta è anche caduto a forte velocità a fine qualifica fortunatamente senza riportare conseguenze.

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