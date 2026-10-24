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Moto2 | Gp Australia Qualifiche: Gonzalez in pole, Guevara chiude sesto

Decima pole position in Moto2 per il pilota Intact GP che ha preceduto Baltus e Salac, Arbolino è decimo

di Alessio Brunori24 Ottobre, 2026
Moto2 | Gp Australia Qualifiche: Gonzalez in pole, Guevara chiude sestoMoto2 | Gp Australia Qualifiche: Gonzalez in pole, Guevara chiude sesto

Moto2 GP Australia Phillip Island – Manuel Gonzalez ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Australia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota del Team Intact GP l’ha conquistata con il tempo di 1:30.122, andando a centrare la seconda partenza al “palo” della stagione, decima in Moto2.

In prima fila con il #18 partiranno Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team). I due sono staccati dalla vetta di 0.106s e 0.115s.

Ivan Ortolà (QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI) aprirà la seconda fila dove troviamo anche Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), con quest’ultimo secondo in Campionato a soli 5,5 punti da Gonzalez.

Terza fila per Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), caduto nel finale della sessione, Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2).

Decimo tempo e quarta fila per Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) mentre i piloti del BETA Tools SpeedRS Team Luca Lunetta e Celestino Vietti scatteanno dalla 18esima e 24esima casella. Lunetta è anche caduto a forte velocità a fine qualifica fortunatamente senza riportare conseguenze.

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moto2 Qualifica 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:30.122
2 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 1:30.228 +0.106
3 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:30.237 +0.115
4 4 Ivan Ortola Qjmotor - R.o.m.e.a - Msi 1:30.251 +0.129
5 96 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:30.270 +0.148
6 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:30.277 +0.155
7 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:30.295 +0.173
8 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:30.329 +0.207
9 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:30.331 +0.209
10 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:30.334 +0.212
11 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 1:30.344 +0.222
12 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:30.418 +0.296
13 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:30.482 +0.360
14 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:30.483 +0.361
15 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:30.495 +0.373
16 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:30.611 +0.489
17 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:30.710 +0.588
18 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team 1:30.837 +0.715

Phillip Island - GP Australia - Risultati Qualifica 2

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