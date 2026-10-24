Moto2 | Gp Australia Qualifiche: Gonzalez in pole, Guevara chiude sesto
Decima pole position in Moto2 per il pilota Intact GP che ha preceduto Baltus e Salac, Arbolino è decimo
Moto2 GP Australia Phillip Island – Manuel Gonzalez ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Australia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Il pilota del Team Intact GP l’ha conquistata con il tempo di 1:30.122, andando a centrare la seconda partenza al “palo” della stagione, decima in Moto2.
In prima fila con il #18 partiranno Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team). I due sono staccati dalla vetta di 0.106s e 0.115s.
Ivan Ortolà (QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI) aprirà la seconda fila dove troviamo anche Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), con quest’ultimo secondo in Campionato a soli 5,5 punti da Gonzalez.
Terza fila per Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), caduto nel finale della sessione, Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2).
Decimo tempo e quarta fila per Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) mentre i piloti del BETA Tools SpeedRS Team Luca Lunetta e Celestino Vietti scatteanno dalla 18esima e 24esima casella. Lunetta è anche caduto a forte velocità a fine qualifica fortunatamente senza riportare conseguenze.
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moto2 Qualifica 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:30.122
|2
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|1:30.228
|+0.106
|3
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:30.237
|+0.115
|4
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - R.o.m.e.a - Msi
|1:30.251
|+0.129
|5
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:30.270
|+0.148
|6
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:30.277
|+0.155
|7
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:30.295
|+0.173
|8
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:30.329
|+0.207
|9
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:30.331
|+0.209
|10
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|1:30.334
|+0.212
|11
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:30.344
|+0.222
|12
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:30.418
|+0.296
|13
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:30.482
|+0.360
|14
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:30.483
|+0.361
|15
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:30.495
|+0.373
|16
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:30.611
|+0.489
|17
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:30.710
|+0.588
|18
|32
|Luca Lunetta
|Beta Tools Speedrs Team
|1:30.837
|+0.715
Phillip Island - GP Australia - Risultati Qualifica 2
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