Moto3 | Gp Qatar Gara: domina Almansa, Fernandez e Quiles a podio

Moto3 GP Qatar Gara – David Almansa ha letteralmente dominato il Gran Premio del Qatar classe Moto3, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2026 corso al Lusail International Circuit.

Il pilota del Team IntactGP ha subito preso il comando della gara senza mai lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Per Almansa quarta vittoria della stagione, decimo podio in Moto3.

Bella la battaglia del podio tra il Campione del Mondo 2026 Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) e Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) con quest’ultimo ad avere la meglio. Per Fernandez si tratta del decimo podio in Moto3, terzo stagionale, mentre per Quiles 26esimo podio, 17esimo del 2026.

Con la vittoria di Almansa per Quiles non è più possibile eguagliare il record di David Alonso che nell’anno del Mondiale vinto nel 2024 aveva centrato 14 vittoria, Quiles è a quota 11 quando mancano solo due gare.

Quarto al traguardo Veda Pratama, questo nonostante sei posizione in griglia per non aver rispettato le bandiere gialle durante le prove, con la partenza dalla quinta fila, 14esima casella.

Dietro al pilota Honda Team Asia Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), Joel Kelso (Honda GRYD Racing), Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) e David Munoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) con quest’ultimo che ha dovuto scontare bel tre long-lap penalty per aver fatto cadere prima Brian Uriarte e poi Eddie O’Shea. Chiudono la Top Ten Ryusei Yamanaka (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) e Scott Ogden (KTM CIP Green Power).

A punti anche l’unico italiano in pista, Guido Pini, 11esimo con la Honda del Leopard Racing, Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), Zen Mitani (Honda Team Asia), Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo, risalito in sella dopo la caduta avvenuta per il contatto con Munoz, ndr) e Marco Morelli (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team).

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