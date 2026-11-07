MotoGP | GP Qatar 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Qatar MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Lusail per la diretta della Sprint Race del Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 17:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata ad uno straordinario Marco Bezzecchi, che ha anche stabilito il nuovo record del circuito qatariota con il crono di 1:50.028. In prima fila con il riminese dell’Aprilia le Ducati di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Seconda fila per Raul Fernandez, per un ritrovato Pecco Bagnaia e per Ai Ogura. Johann Zarco aprirà la terza fila dove troviamo anche Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Quarta fila per Enea Bastianini, Jake Dixon e Maverick Vinales.

Non avevano passato la Q1 tra gli altri i nostri Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Luca Marini (Honda HRC Castrol), che scatteranno rispettivamente dalla 13esima e 14esima casella.

In quinta fila con loro anche Iker Lecuona (che sostituisce il convalescente Alex Marquez operato alla spalla, sulla Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP). Sesta fila per il rookie Honda LCR Diogo Moreira, per Jake Dixon (che sostituisce Joan Mir in sella alla Honda Factory) e Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3).

Pole da Record per Marco Bezzecchi al Lusail International Circuit

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DIRETTA SPRINT RACE GP QATAR DALLE 17:00

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