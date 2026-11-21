Moto2 GP Portogallo – La corsa al Mondiale Moto2 si accende subito durante le qualifiche del Gran Premio del Portogallo. A conquistare la pole position è stato Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), capace di fermare il cronometro sull’ottimo tempo di 1:40.547.

Alle sue spalle, con un divario minimo di 98 millesimi, si è piazzato Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), mentre a chiudere la prima fila ci sarà Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), terzo a 204 millesimi e primo tra i pretendenti al titolo.

Quello ottenuto da Guevara è un piazzamento dal peso specifico enorme per la classifica generale. Il pilota iberico ha ribadito l’ottima competitività evidenziata fin dalle prove libere, assicurandosi una casella privilegiata sullo schieramento per puntare a un bottino ricco in chiave iridata.

A ridosso dei primi tre hanno concluso Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), quarto con il crono di 1:40.916, e Ivan Ortolá (QJMotor – MSI), quinto a 467 millesimi dal leader. La sesta piazza di Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) va a definire il resto della seconda fila.

Lo schieramento della terza fila vedrà invece protagonisti Alex Escrig (KLINT Racing Team), Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), classificatisi dal settimo al nono posto. Il pilota piemontese non è andato oltre l’1:41.147, pagando sei decimi rispetto al miglior giro di Agius.

Sessione decisamente in salita, al contrario, per Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), attuale leader del Mondial. Lo spagnolo non è riuscito a fare meglio della decima posizione in 1:41.154, a 607 millesimi dalla vetta. Un risultato che lo obbligherà a scattare dalla quarta fila e che rischia di pesare parecchio sugli equilibri del Campionato. Con Guevara in terza casella e Gonzalez in decima, l’esito delle qualifiche sorride senza dubbio all’alfiere del team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.

Scorrendo la graduatoria fino alla quindicesima posizione troviamo nell’ordine: Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) undicesimo, Zonta van den Goorbergh (Momoven Idrofoglia Racing Team) dodicesimo, Angel Piqueras (QJMotor – MSI) tredicesimo, Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) quattordicesimo e David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) quindicesimo.

Più indietro hanno chiuso José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), mentre nessun crono valido è stato registrato da Barry Baltus (REDS Fantic Racing). Le premesse per una corsa avvincente ci sono tutte, con i riflettori puntati in particolare sulla sfida mondiale tra Guevara e Gonzalez, reduci da un sabato diametralmente opposto.

Non hanno passato la Q1 i nostri Tony Arbolino e Luca Lunetta che scatteranno dalla 19esima e 22esima casella.

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