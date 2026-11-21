15:57 Ducati ha tre punti di vantaggio su Aprilia, Marc Marquez ha un vantaggio di 55 punti su Jorge Martin e 62 su Marco Bezzecchi.

Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio del Portogallo. Buona serata!

GIRO 12 – ULTIMO GIRO! Marco Bezzecchi vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo! Secondo Fernandez davanti ad Alex Marquez. Quarto Acosta, Martin, Ogura, Di Giannantonio, Quartararo, Lecuona e Miller.

GIRO 11 – 2.3 il vantaggio di Bezzecchi su Fernandez. Caduta di Marc Marquez!

GIRO 10 – Due secondi di vantaggio per Bezzecchi

GIRO 9 – Caduta di Binder, rider OK. Di Giannantonio resta dietro a Martin

GIRO 8 – Di Giannantonio fa un errore, Acosta quinto davanti a Martin. Caduta di Zarco

GIRO 7 – Tre secondi separano Fernandez da M.Marquez

GIRO 6 – Un secondo tra Bezzecchi e Fernandez

GIRO 5 – Quasi sette decimi di vantaggio per Bezzecchi. Ritiro per Moreira. Aldeguer ha fatto cambio moto con le rain. TOP 10: Bezzecchi, Fernandez, M.Marquez, A.Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Martin, Zarco, Ogura e Binder

GIRO 4 – Mezzo secondo il vantaggio di Bezzecchi su Fernandez, entrambi hanno due secondi di vantaggio su M.Marquez

GIRO 3 – A.Marquez sorpassa Di Giannantonio e sale quarto. Acosta sorpassa Martin e sale sesto. Problema per Aldeguer, costretto al ritiro

GIRO 2 – Martin sorpassa Acosta e sale sesto. Di Giannantonio ci prova su M.Marquez che è a 1 secondo da Fernandez.

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottima partenza di Bezzecchi che resta primo, Fernandez entra su Di Giannantonio ed entra anche su Marc Marquez! TOP 10: Bezzecchi, Fernandez, M.Marquez, Di Giannantonio, A.Marquez, Acosta, Martin, Aldeguer, Binder e Zarco

15:32 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:30 Parte il giro di formazione!

15:27 5 MINUTI AL VIA!

15:07 Le combinazioni per la corsa del sabato in Portogallo

Qualora Marquez non riuscisse a vincere la Sprint Race di Portimao, potrebbe laurearsi campione del mondo anche con queste combinazioni di risultati:

Marquez 2°, Martin 3°

Marquez 3°, Martin 5°

Marquez 4°, Martin 6°

Marquez 5°, Martin 7°

Marquez 6°, Martin 8°

Marquez 7°, Martin 9°

Marquez 8°, Martin fuori dai punti

Diretta Sprint Race GP Portogallo MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito dell’Algarve di Portimao per la diretta della Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:30, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto le Ducati di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda fila, scatteranno Raul Fernandez, Alex Marquez e Pedro Acosta. A seguire, terza fila con Jorge Martin, Fermin Aldeguer e Johann Zarco. Brad Binder chiude la TOP 10.

DIRETTA SPRINT RACE GP PORTOGALLO DALLE 15:30

2.5/5 - (2 votes)