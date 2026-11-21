Moto3 | Gp Portogallo: Almansa in pole, Uriarte e Munoz in prima fila
Ottava pole stagionale per il pilota Intact GP, che ha dominato la sessione
Moto3 GP Portogallo Qualifiche – David Almansa conquista la Pole Position della Moto3 a Portimao. Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP firma il miglior tempo delle qualifiche in 1:45.652, confermandosi il riferimento della categoria sul circuito portoghese. Una prestazione particolarmente efficace per lo spagnolo, che rifila 462 millesimi al primo degli inseguitori.
Almansa si prende così la prima posizione in griglia per l’ottava volta in questa stagione, davanti a Brian Uriarte, secondo in 1:46.114 con la KTM del Red Bull KTM Ajo. Terzo posto per un altro pilota del team Intact GP, David Muñoz, che chiude in 1:46.232, a 580 millesimi dalla vetta.
La seconda fila sarà aperta da Joel Kelso, quarto con la Honda del GRYD Racing. Alle sue spalle si piazza Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) davanti a Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), sesto.
Il campione del mondo Máximo Quiles deve accontentarsi della settima posizione. Il pilota del CFMOTO Gaviota Aspar Team ferma il cronometro a 731 millesimi dalla pole position.
Per quanto riguarda i colori italiani, Guido Pini conquista l’ottava posizione. Il pilota del Leopard Racing completa il proprio miglior giro a 745 millesimi dal tempo di Almansa. Pini scatterà quindi dalla terza fila, con l’obiettivo di recuperare terreno nella gara di domenica.
A completare la Top 10 sono Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) ed il pilota del Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone.
Almansa partirà dunque dalla casella più ambita, con Uriarte e Muñoz pronti a contendergli la vittoria. Per Pini, invece, una posizione di partenza che richiederà una buona partenza e una gara all’attacco per provare a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Qualifica 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:45.652
|2
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:46.114
|+0.462
|3
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:46.232
|+0.580
|4
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|1:46.251
|+0.599
|5
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|1:46.315
|+0.663
|6
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|1:46.354
|+0.702
|7
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:46.383
|+0.731
|8
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|1:46.397
|+0.745
|9
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:46.412
|+0.760
|10
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:46.602
|+0.950
|11
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:46.678
|+1.026
|12
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:46.680
|+1.028
|13
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:46.711
|+1.059
|14
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:46.779
|+1.127
|15
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:47.124
|+1.472
|16
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|1:47.233
|+1.581
|17
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|1:47.449
|+1.797
|18
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|1:48.210
|+2.558
Portimao - GP Portogallo - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login