MotoGP | GP Malesia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Sepang International Circuit
Diretta Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Sepang per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento della MotoGP 2026.
A partire dalle 08:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.
La pole position è andata ad Alex Marquez, che ha preceduto suo fratello Marc e Pedro Acosta. Seconda fila per le Aprilia di Ai Ogura e Marco Bezzecchi e per la Ducati di Fabio Di Giannantonio.
Terza fila per Enea Bastianini, Johann Zarco e Franco Morbidelli. Quarta fila per Pecco Bagnaia, Joan Mir e Maverick Vinales. Luca Marini dopo non aver passato la Q1 partirà dalla 13esima casella dello schieramento.
Alex Marquez conquista la pole del GP della Malesia MotoGP 2026
#MotoGP #MotoGP2026 #MalaysianGP 🇲🇾 #Motorionline In prima fila anche #PedroAcosta, seconda fila per due #Aprilia e una #Ducati https://t.co/CpQLGvvuSI
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 31, 2026
DIRETTA SPRINT RACE GP MALESIA DALLE 08:00
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