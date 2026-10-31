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MotoGP | GP Malesia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Sepang International Circuit

di Alessio Brunori31 Ottobre, 2026
MotoGP | GP Malesia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Malesia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Sepang per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 08:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata ad Alex Marquez, che ha preceduto suo fratello Marc e Pedro Acosta. Seconda fila per le Aprilia di Ai Ogura e Marco Bezzecchi e per la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Terza fila per Enea Bastianini, Johann Zarco e Franco Morbidelli. Quarta fila per Pecco Bagnaia, Joan Mir e Maverick Vinales. Luca Marini dopo non aver passato la Q1 partirà dalla 13esima casella dello schieramento.

Alex Marquez conquista la pole del GP della Malesia MotoGP 2026

DIRETTA SPRINT RACE GP MALESIA DALLE 08:00

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