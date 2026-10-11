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Moto2 | Gp Indonesia: si ritira il leader Escrig, vince ancora Guevara, Gonzalez è secondo

Terza vittoria consecutiva per il pilota Pramac Racing che accorcia ancora in classifica

di Alessio Brunori11 Ottobre, 2026
Moto2 | Gp Indonesia: si ritira il leader Escrig, vince ancora Guevara, Gonzalez è secondoMoto2 | Gp Indonesia: si ritira il leader Escrig, vince ancora Guevara, Gonzalez è secondo

Moto2 GP Indonesia Mandalika Gara – La Moto2 in Indonesia ha riservato grandi colpi di scena. Subito dopo lo start al Mandalika International Circuit, Daniel Holgado ha sbagliato la staccata, centrando il suo team-mate David Alonso e nella carambola sono rimasti coinvolti anche Joe Roberts e Collin Veijer.

Bandiera rossa e gara accorciata di 8 giri, da 22 a 14. Nella seconda ripartenza assenti Alonso e Roberts, a prendere il comando delle operazioni Alex Escrig con la Forward del KLINT Racing Team.

Il #11 ha guidato la gara sino a due giri dalla fine, quando la moto di Escrig si è spenta, lasciando la vittoria nelle mani di Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), alla terza vittoria consecutiva, la quarta stagionale.

Secondo gradino del podio per Manuel Gonzalez, che in sella alla Kalex del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP è stato autore di una bella rimonta. Il suo vantaggio in classifica su Guevara si è però dimezzato arrivando a 5.5 punti.

Terzo gradino del podio per Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), che dopo il patatrac innescato alla prima partenza chiude sul podio.

Quarto all’arrivo Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), con l’australiano che ha chiuso davanti a Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Ivan Ortolà (QJMOTOR – JP Financial – MSI), Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e al nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing). Chiude la Top Ten Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), il nostro Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team), Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) e Zonta Vd Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team).

Caduta senza conseguenze per Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) mentre era fuori dalla zona punti.

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moto2 Gara Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 21:44.433
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +3.570
3 96 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team +4.497
4 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +4.809
5 17 David Munoz Italtrans Racing Team +6.461
6 4 Ivan Ortola Qjmotor - Jp Financial - Msi +8.141
7 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +9.821
8 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +11.450
9 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +11.688
10 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +12.253
11 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +15.217
12 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team +15.692
13 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +16.015
14 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +16.555
15 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +16.668
16 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +17.435
17 36 Angel Piqueras Qjmotor - Jp Financial - Msi +19.425
18 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +21.411
19 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +24.490
20 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +27.934
21 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +30.825
22 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +32.027

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Gara

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