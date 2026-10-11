Moto2 | Gp Indonesia: si ritira il leader Escrig, vince ancora Guevara, Gonzalez è secondo

Moto2 GP Indonesia Mandalika Gara – La Moto2 in Indonesia ha riservato grandi colpi di scena. Subito dopo lo start al Mandalika International Circuit, Daniel Holgado ha sbagliato la staccata, centrando il suo team-mate David Alonso e nella carambola sono rimasti coinvolti anche Joe Roberts e Collin Veijer.

Bandiera rossa e gara accorciata di 8 giri, da 22 a 14. Nella seconda ripartenza assenti Alonso e Roberts, a prendere il comando delle operazioni Alex Escrig con la Forward del KLINT Racing Team.

Il #11 ha guidato la gara sino a due giri dalla fine, quando la moto di Escrig si è spenta, lasciando la vittoria nelle mani di Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), alla terza vittoria consecutiva, la quarta stagionale.

Secondo gradino del podio per Manuel Gonzalez, che in sella alla Kalex del Team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP è stato autore di una bella rimonta. Il suo vantaggio in classifica su Guevara si è però dimezzato arrivando a 5.5 punti.

Terzo gradino del podio per Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), che dopo il patatrac innescato alla prima partenza chiude sul podio.

Quarto all’arrivo Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), con l’australiano che ha chiuso davanti a Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Ivan Ortolà (QJMOTOR – JP Financial – MSI), Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e al nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing). Chiude la Top Ten Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), il nostro Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team), Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team), Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) e Zonta Vd Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team).

Caduta senza conseguenze per Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team) mentre era fuori dalla zona punti.

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