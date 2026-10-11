MotoGP | GP Indonesia: Fernandez-Bezzecchi, scintille anche nel warm up [VIDEO]

Non bastava l’incidente in partenza nella Sprint Race che ha visto finire a terra Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, rispettivamente pole-man e secondo in griglia.

Sabato alla prima curva subito dopo lo start erano arrivati appaiati Fabio Di Giannantonio (primo pilota all’interno, ndr) Marc Marquez (che scattava dalla seconda fila, ndr), Raul Fernandez e Marco Bezzecchi.

I primi due avevano tirato la staccata, con Marquez che aveva toccato “Diggia” a cui era entrata la prima marcia, successivamente allargandosi, Bezzecchi non era riuscito ad evitare Fernandez, con entrambi i piloti Aprilia a terra.

Grandi polemiche con Fernandez che aveva accusato Bezzecchi in modo molto deciso, parlando di manovra premeditata. Dicevano che non bastava la “scintilla” di ieri, questa mattina, durante le prove di partenza, Bezzecchi ha dato un ‘colpettino’ alla ruota posteriore dell’Aprilia di Fernandez come si può vedere dal video si è nuovamente “infuriato”.

In ottica gara Massimo Rivola di Aprilia avrà il suo bel da fare per tenere calmi i suoi piloti.



