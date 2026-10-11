MotoGP | GP Indonesia 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

09:53 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra due settimane con il Gran Premio d’Australia. Buona giornata!

MARCO BEZZECCHI IS BACK TO WINNING WAYS 🥇 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/wG58Lk1Bju — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

09:51 Classifica iridata: Martin 355, M.Marquez 353, Bezzecchi 309, Ogura 259, Acosta 258

GIRO 27 – ULTIMO GIRO! Marco Bezzecchi vince il Gran Premio dell’Indonesia! Sul podio Raul Fernandez e Jorge Martin. Ogura quarto, a seguire: Acosta, M.Marquez, A.Marquez, Di Giannantonio, Quartararo e Bastianini a chiudere la Top 10. Undicesimo Binder, a seguire: Marini, Zarco, Morbidelli, Rins, Moreira e Vinales

GIRO 26 – Bezzecchi a tre decimi di vantaggio su Fernandez. Marini perde posizioni e scivola dodicesimo. Bastianini sale decimo

GIRO 25 – Arriva il sorpasso di Ogura ma Acosta risponde e resta quarto. Il giapponese poi ha la meglio e sale quarto

GIRO 24 – Bezzecchi ha 2.3 secondi di vantaggio su Fernandez. Martin a due secondi. TOP 10: Bezzecchi, Fernandez, Martin, Acosta, Ogura, M.Marquez, A.Marquez, Di Giannantonio, Quartararo e Marini

GIRO 23 – 5 GIRI AL TERMINE! Ogura si avvicina ad Acosta, tre decimi

GIRO 22 – Ogura sorpassa M.Marquez e sale in quinta posizione. In questo momento, Martin è in testa al Mondiale con due punti di vantaggio. A.Marquez sorpassa Di Giannantonio e sale settimo

GIRO 21 – Acosta sorpassa M.Marquez e sale quarto. Martin si avvicina a Fernandez che è visibilmente in calo, probabilmente il dito rotto ieri inizia a farsi sentire

GIRO 20 – Bezzecchi fa un altro giro veloce e si porta a 1.5 su Fernandez. Scambio di posizioni tra Acosta e M.Marquez. Marc resta quarto

GIRO 19 – Arriva il sorpasso di Bezzecchi su Fernandez per la prima posizione e mette mezzo secondo di vantaggio. Errore di Ogura che va largo ma resta sesto davanti a Di Giannantonio

GIRO 18 – M.Marquez sorpassa Acosta e sale quarto. Sempre più probabile l’ipotesi pressione gomme. Ogura sorpassa Di Giannantonio e sale sesto

GIRO 17 – Fernandez si porta a 4 decimi di vantaggio. Tra Acosta e M.Marquez c’è mezzo secondo mentre Di Giannantonio ha raggiunto M.Marquez

GIRO 16 – Due decimi tra Fernandez e Bezzecchi. Martin terzo a 2.7 secondi

GIRO 15 – TOP 10: Fernandez, Bezzecchi, Martin, M.Marquez, Acosta, Di Giannantonio, Ogura, A.Marquez, Marini e Quartararo. Arriva il sorpasso di Acosta su M.Marquez, sale quarto

GIRO 14 – Bezzecchi si avvicina a Fernandez, due decimi

GIRO 13 – Di Giannantonio a sette decimi da M.Marquez che a sua volta ha un distacco di 3 decimi da Acosta. Poco dopo arriva il sorpasso di M.Marquez su Acosta e sale quarto

GIRO 12 – Giro veloce di Bezzecchi, mezzo secondo da Fernandez

GIRO 11 – Fernandez e Bezzecchi in solitaria, Martin è a due secondi di ritardo

GIRO 9 – TOP 10: Fernandez, Bezzecchi, Martin, Acosta, M.Marquez, Di Giannantonio, A.Marquez, Ogura, Marini e Quartararo. Ritiro di Toprak

GIRO 8 – Mezzo secondo tra Fernandez e Bezzecchi. Di Giannantonio in recupero, 4 decimi su M.Marquez

GIRO 7 – Caduta di Bagnaia! Rider OK. Sorpasso di Acosta su M.Marquez, sale in quarta posizione. Tardozzi a Sky: “Spero che stia gestendo gomme e fisico, gli ultimi giri saranno molto stressanti. Non credo sia un problema di pressione”

GIRO 6 – Caduta di Miller, rider OK! Acosta è più vicino e pronto al sorpasso

GIRO 5 – 7 decimi tra Fernandez e Bezzecchi. Meno di tre decimi tra M.Marquez e Acosta, calo un po’ strano del nove volte iridato. Potrebbe essersi verificato un problema analogo a quello accusato ieri da Martin con la pressione delle gomme

GIRO 4 – TOP 10: Fernandez, Bezzecchi, Martin, M.Marquez, Acosta, Di Giannantonio, A.Marquez, Ogura, Marini e Bagnaia. Undicesimo Quartararo, a seguire: Binder, Bastianini, Rins, Zarco, Miller, Moreira, Toprak, Morbidelli e Vinales

GIRO 3 – Martin sorpassa M.Marquez e sale terzo

GIRO 2 – Martin sorpassa Di Giannantonio e sale quinto. Fernandez ha sei decimi di vantaggio su Bezzecchi. Acosta sorpassa A.Marquez e sale settimo. Caduta di Aldeguer! Pilota OK

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottima partenza di Fernandez che sorpassa Bezzecchi e si mette in testa alla gara. M.Marquez è terzo davanti a Di Giannantonio, quinto Aldeguer davanti a Martin. Settimo Ogura, a seguire A.Marquez, Marini e Acosta. Aldeguer sorpassa Di Giannantonio e sale quarto

09:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. 27 i giri da completare

09:00 Parte il giro di formazione!

08:59 Scelta univoca per le gomme: soft all’anteriore, media al posteriore

Diretta MotoGP GP Indonesia – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 09:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal Mandalika International Circuit.

La pole position è andata a Raul Fernandez, alla prima partenza al “palo” in MotoGP. Il #25 dell’Aprilia ha preceduto il compagno di marca Marco Bezzecchi e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Seconda fila per i due contendenti al Titolo Marc Marquez e Jorge Martin, con il nove volte iridato della Ducati che ha marcato “stretto” il connazionale dell’Aprilia. Con loro Fermin Aldeguer su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP.

Terza fila per Ai Ogura, Alex Marquez e Pedro Acosta. Quarta fila per Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Sabato Marc Marquez aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race davanti a Ogura e Di Giannantonio

#MotoGP #MotoGP2026 #IndonesianGP 🇮🇩 #Motorionline Su podio #AiOgura e #FabioDiGiannantonio, subito a terra #RaulFernandez e MarcoBezzecchi https://t.co/xvOzqwQUOL — MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 10, 2026

La pole position era andata a Raul Fernandez

#MotoGP #MotoGP2026 #IndonesianGP 🇮🇩 #Motorionline Partiranno dalla seconda fila i contendenti al Titolo #MarcMarquez e #JorgeMartin https://t.co/rI797yVIrU — MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 10, 2026

Grandi polemiche dopo la caduta arrivata subito dopo la partenza con Bezzecchi che ha fatto cadere Fernandez dopo che Di Giannantonio con una grande staccata aveva fatto allargare Marquez con i quattro arrivati appaiati alla prima curva (clicca qui per il video dell’incidente tra Bezzecchi e Fernandez).

Lo spagnolo aveva accusato il riminese di condotta scorretta e stamattina nel warm un altro episodio che ha fatto infuriare il pilota madrileno. Durante le prove di partenza Bezzecchi ha dato un ‘colpettino’ alla ruota posteriore dell’Aprilia di Fernandez come si può vedere dal video sotto riportato.

Words exchanged again between @25raulfernandez and Bezzecchi 🌶️ #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/nY6wmWeadP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

DIRETTA MOTOGP GP INDONESIA MANDALIKA DALLE 09:00

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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