MotoGP | GP Indonesia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

09:29 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 9:00 con il Gran Premio dell’Indonesia. Buona giornata!

09:24 TOP 10: M.Marquez, Ogura, Di Giannantonio, Martin, A.Marquez, Acosta, Aldeguer, Bagnaia, Quartararo e Rins. Undicesimo Bastianini, a seguire: Zarco, Miller, Morbidelli, Marini, Binder, Moreira, Vinales, Toprak ed A.Espargarò

GIRO 10 – Marc Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia! Sul podio Ogura e Di Giannantonio.

GIRO 9 – Due giri al termine! Martin rosicchia un decimo a M.Marquez, tre decimi di vantaggio. Errore di Martin! Perde due posizioni e scivola quarto a favore di Ogura e Di Giannantonio. In questo momento Marquez è primo nel Mondiale con 4 punti di vantaggio

GIRO 8 – M.Marquez si prende 4 decimi di vantaggio

GIRO 7 – 5 GIRI AL TERMINE! Martin commette un errore, ne approfitta M.Marquez a portarsi davanti! TOP 10: M.Marquez, Martin, Ogura, Di Giannantonio, Acosta, A.Marquez, Aldeguer, Bagnaia, Quartararo e Rins

GIRO 5 – 1.8 il vantaggio di Martin su M.Marquez

GIRO 4 – TOP 10: Martin, M.Marquez, Ogura, Di Giannantonio, Acosta, A.Marquez, Aldeguer, Bagnaia, Marini e Quartararo

GIRO 2 – Un secondo di vantaggio per Martin su M.Marquez

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Caduta di Bezzecchi e Fernandez! Marc Marquez entra con Di Giannantonio, Fernandez e Bezzecchi vanno larghi e non possono fare altro per tenere la moto. Martin al comando della gara seguito da M.Marquez. Terzo Ogura, a seguire: Di Giannantonio, Acosta, Aldeguer, A.Marquez, Bagnaia, Marini e Quartararo

09:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

09:00 Parte il giro di formazione!

Diretta Sprint Race GP Indonesia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Mandalika per la diretta della Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 09:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Raul Fernandez, alla prima partenza al “palo” in MotoGP. Il #25 dell’Aprilia ha preceduto il compagno di marca Marco Bezzecchi e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Seconda fila per i due contendenti al Titolo Marc Marquez e Jorge Martin, con il nove volte iridato della Ducati che ha marcato “stretto” il connazionale dell’Aprilia. Con loro Fermin Aldeguer su Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP.

Terza fila per Ai Ogura, Alex Marquez e Pedro Acosta. Quarta fila per Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Non hanno passato la Q1 i nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e Luca Marini (Honda HRC Castrol) che partiranno rispettivamente dalla 14esima e 15esima casella dello schieramento.

Raul Fernandez conquista la pole del GP di Indonesia MotoGP 2026

#MotoGP #MotoGP2026 #IndonesianGP 🇮🇩 #Motorionline Partiranno dalla seconda fila i contendenti al Titolo #MarcMarquez e #JorgeMartin https://t.co/rI797yVIrU — MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 10, 2026

DIRETTA SPRINT RACE GP INDONESIA DALLE 09:00

2.5/5 - (2 votes)