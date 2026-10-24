MotoGP | GP Australia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Diretta Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Phillip Island per la diretta della Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 06:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata ad uno straordinario Marc Marquez, che nonostante una scivolata appena entrato in pista, è salito sulla seconda moto rifilando distacchi abissali alla concorrenza.

Su pista bagnata e con pneumatici rain il nove volte irdato della Ducati è apparso imbattibile. In prima fila con lui suo fratello Alex Marquez e Johann Zarco.

Seconda fila per Jorge Martin, Jack Miller e Raul Fernandez. Terza fila per Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Quarta fila per Diogo Moreira, Enea Bastianini e Ai Ogura.

Indietro Bagnaia e Morbidelli che non hanno passato la Q1 e che partiranno rispettivamente dalla 16esima e 20esima casella.

Assenti i due piloti della Honda Joan Mir e Luca Marin e il turco della Yamaha Pramac Toprak Razgatlioglu. Mir è ancora alle prese con esami per capire il malessere e alcuni esami con valori non ottimali, Marini è debilitato da un virus e Razgatlioglu si è fermato per essere operato alla spalla infortunata a Mandalika.

Marc Marquez conquista la pole del GP d’Australia MotoGP 2026

#MotoGP #MotoGP2026 #AustralianGP 🇦🇺 #Motorionline Pioggia protagonista nelle qualifiche di #PhillipIsland, male gli italiani https://t.co/XQGq7vSJan — MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 24, 2026

DIRETTA SPRINT RACE GP AUSTRALIA DALLE 06:00

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