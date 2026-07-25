CIV | Gp Misano Race 1: Racing Night a Delbianco, con Rinaldi e Tulovic sul podio della Superbike. La wild card Farioli vince la Supersport

C’è sempre una prima volta e questa Racing Night di Misano è toccata ad Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha), che allunga in campionato e si perfeziona leader indiscusso del CIV. Un risultato strepitoso, ottenuto contro la coppia del team Bmax Racing formata da Michael Ruben Rinaldi e Lukas Tulovic, rispettivamente al secondo e terzo posto. Dopo una partenza fulminea, il romagnolo della Yamaha ha impresso un ritmo a dir poco schiacciante, contro il quale nulla hanno potuto gli inseguitori, che si sono congelati nell’ordine d’arrivo. La gara è stata più combattuta nelle retrovie, dove al quarto posto è giunto Samuele Cavalieri (Broncos racing team), tra i favoriti della vigilia. Altro idolo di casa, Luca Ottaviani (Extreme Racing Service) ha condotto una gara strepitosa su Gabriele Giannini (Scuderia Improve), che all’ultimo giro si è visto chiudere la porta ad ogni curva. Settimo Luca Vitali (Vitali Racing team), davanti a Christian Gamarino (Sisma Racing team) e Mattia Volpi (Pistard Racing team). Completa la top ten Kevin Manfredi (Atomico Racing).

Combattutissima la Supersport, dove fino all’ultimo c’è stata bagarre tra un trio di testa da mondiale. Niccolò Antonelli, Lorenzo Dalla Porta e Filippo Farioli non se le sono mandate a dire a suon di sorpassi, scambiandosi il comando della corsa ad ogni giro. Sul finale, Antonelli sembrava il favorito alla vittoria, ma un sorpasso all’inizio dell’ultimo giro da parte di Farioli ha scatenato l’ennesimo confronto di questa spettacolare notturna. In terza posizione, Dalla Porta ha portato l’ultimo attacco ad Antonelli, che ha resistito oltre misura, mandando a vuoto il campione del mondo Moto3. Ne ha approfittato Farioli che ha allungato quel tanto che bastava per girare l’ultima curva in testa e vincere.

Anche la Sportbike ha vissuto una gara intensa nel caldo pomeriggio di Misano, dove tra i protagonisti c’è stato il solito Emiliano Ercolani, che nulla ha potuto con la prorompente prestazione di Filippo Bianchi, caparbiamente primo con un netto dominio. Podio tutto italiano con Federico Iacoi, che ha preceduto Giacomo Zannoni, Mattia Martella e Samuel Di Sora al sesto posto.

Moto4 a Stefano Salvetti, vincitore di una prova abbastanza piatta fino all’ultimo giro, quando si è acceso un forcing sfrenato che ha visto ben sei piloti in lizza per il podio. Al fianco di Salvetti è giunto Davide Dotta e il colombiano Aznarez Bryan Gutierrez, per la prima volta con una coppa in mano.

Foto credit: Paolo Marletto