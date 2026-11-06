MotoGP | Gp Qatar Prove Libere 1: Marquez al Top, Bezzecchi 2° e Martin 5°

MotoGP Prove Libere 1 Gp Qatar – La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar classe MotoGP è stata appannaggio di Marc Marquez, che ha fatto sue le FP1 di Lusail, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota della Ducati che potrebbe laurearsi già in Qatar Campione del Mondo ha girato in 1:52.278, crono di 0.110s migliore di quello fatto segnare dal nostro Marco Bezzecchi, Aprilia Factory.

Terzo tempo per la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio, che proprio a fine sessione si è avvicinato ai primi arrivando a girare in 1:52.691, a 0.413s dalla vetta e che ha preceduto la KTM RC16 di Pedro Acosta, con il #37 che paga un gap di 0.677s da Marquez.

Buon quinto tempo per Jorge Martin, che dopo aver avuto il “fit” per scendere in pista dopo la frattura del radio distale destro, chiude a 0.734s da Marquez. Un buon inizio per “Martinator” che insieme a Bezzecchi proverà a tenere aperti i giochi Mondiali. Per il #89 della casa veneta ben 15 giri a testimoniare il miglioramento fisico rispetto a Sepang.

Dietro al pilota di San Sebastian de Los Reyes un redivivo Pecco Bagnaia, settimo alla sua terz’ultima gara con la Ducati a 0.793s dal team-mate Marquez.

Il tre volte iridato ha preceduto il rientrante Raul Fernandez su Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team e la migliore delle moto giapponesi, la RC213V dell’Honda HRC Castrol di Luca Marini. In Top Ten anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Il francese Johann Zarco, Honda LCR.

Ai Ogura con la seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso 11esimo, davanti al rientrante Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e Iker Lecuona (che sostituisce il convalescente Alex Marquez operato alla spalla in sella alla seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, ndr).

Maverick Vinales con la RC16 del Red Bull KTM Tech3 ha chiuso 15esimo, davanti alla Honda del Team LCR del rookie Diogo Moreira, al team-mate Enea Bastianini e a Jake Dixon (che sostituisce Joan Mir in sella alla Honda Ufficiale, ndr)

Assenti per politica aziendale sui viaggi (vedi Conflitto in Medio Oriente) i piloti Yamaha Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

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