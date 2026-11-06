MotoGP | Gp Qatar, pre-qualifiche: Di Giannantonio da record, seguono Marquez e Bezzecchi

MotoGP Pre-qualifiche GP Qatar – Fabio Di Giannantonio su Ducati ha fatto sue le pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar classe MotoGP, 20esima tappa del Motomondiale 2026 in programma al Lusail International Circuit.

Il pilota romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha ottenuto il crono di 1:50.406, nuovo record della pista qatariota, che apparteneva a Marc Marquez, che nel 2025 aveva girato in 1:50.499.

Spettacolare il suo giro che lo ha portato in vetta con il primo inseguitore staccato di 0.142s, Marc Marquez, con lo spagnolo che a 25 minuti dalla fine della sessione ha avuto un problema tecnico, quando si è rotta la catena della sua Desmosedici GP, riportata comunque ai box.

Terzo tempo per Marco Bezzecchi che dopo essere stato anche in testa alla sessione chiude a 0.260s dalla vetta e davanti ad un sorprendente Pecco Bagnaia, che si rivede finalmente nelle posizioni che contano.

Il tre volte iridato della Ducati che ha fatto segnare come best-lap personale 1:50.792 (+ 0.386s) ha guidato come non gli succedeva da tempo chiudendo davanti all’Aprilia di Raul Fernandez e alla migliore delle KTM, la RC16 del nostro Enea Bastianini.

Bene il rientrante Jorge Martin, che a pochi giorni dalla resa in Malesia, dove aveva rinunciato a qualifiche e gara per il dolore e la mancanza di forza alla mano destra fratturata in Australia, chiude settimo e si qualifica direttamente alla fase finale delle qualifiche. Per “Martinator” ben 18 giri e un best-lap personale di 1:51.041.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Johann Zarco con la RC213V del Castrol Honda LCR, Ai Ogura con la seconda Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team e Brad Binder con la KTM Factory.

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tutti gli altri: Fermin Aldegur (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) al rientro ha chiuso 11esimo perdendo la Q2 per soli 0.038s. Il #54 è seguito dai nostri Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Luca Marini (Honda HRC Castrol) e da un Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) stranamente in difficoltà, 14esimo e staccato dalla vetta di 1.169s.

Quindicesimo tempo per Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) con lo spagnolo che ha preceduto Iker Lecuona (che sostituisce il convalescente Alex Marquez in sella alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP), il rookie Honda LCR Diogo Moreira e Jake Dixon, che sostituisce Joan Mir in sella alla Honda Factory. Quest’ultimo che abitualmente guida la Honda Superbike è migliorato molto rispetto alle FP1 chiudendo a 1.987s dalla vetta.

Ricordiamo l’assenza di tutti i piloti Yamaha con la casa dei Tre Diapason che ha rinunciato alla trasferta per politica aziendale sui viaggi (vedi Conflitto in Medio Oriente). Assenti quindi Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Augusto Fernandez (che avrebbe sostituito l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

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