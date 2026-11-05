MotoGP | GP Qatar: Michelin pronta alla sfida notturna di Lusail

Gp Qatar MotoGP 2026 – Il Motomondiale si prepara a tornare in Qatar per quello che sarà il 20° appuntamento della stagione 2026. Inizialmente previsto ad aprile, il Gran Premio del Qatar è stato posticipato al fine settimana del 6-8 novembre a causa della situazione geopolitica nell’area mediorientale. Una modifica che ha portato allo slittamento anche delle ultime due gare dell’anno, in programma in Portogallo e Spagna.

Il cambio di data comporterà condizioni ambientali significativamente diverse rispetto a quelle affrontate nella passata stagione. Se nell’edizione 2025 le temperature dell’asfalto avevano spesso superato i 50 °C durante le sessioni diurne, a novembre il clima dovrebbe essere più mite, con valori compresi generalmente tra i 22 e i 30 °C. Nonostante ciò, il Lusail International Circuit continuerà a rappresentare una delle prove più severe per pneumatici e squadre.

Situato alle porte di Doha, il tracciato qatariota ospita la MotoGP dal 2004 ed è stato il primo circuito a introdurre una gara notturna nel 2008. Proprio questa caratteristica rende unico il lavoro dei tecnici Michelin. Durante le sessioni serali, infatti, la temperatura dell’asfalto tende a diminuire progressivamente, al contrario di quanto accade sulla maggior parte dei circuiti del calendario. A questo si aggiungono l’aumento dell’umidità con il passare delle ore e la presenza della sabbia trasportata dal vento, elementi che possono modificare sensibilmente il livello di aderenza.

Riasfaltato completamente nel 2023, Lusail continua a essere uno dei circuiti più impegnativi dell’intero campionato. Il lunghissimo rettilineo di oltre un chilometro, le dieci curve a destra e le sei a sinistra sottopongono gli pneumatici a forti sollecitazioni sia dal punto di vista termico sia meccanico. Inoltre, la particolare rugosità dell’asfalto favorisce il grip ma accelera l’usura delle gomme, soprattutto delle mescole più morbide.

Grazie all’enorme quantità di dati raccolti negli ultimi anni e agli strumenti di simulazione sviluppati dall’azienda francese, Michelin arriva in Qatar con una conoscenza approfondita delle caratteristiche del tracciato e delle sue insidie. L’obiettivo resta quello di garantire il miglior equilibrio possibile tra prestazione, costanza di rendimento e sicurezza, anche in condizioni molto variabili.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Il Qatar è sempre un evento speciale perché dobbiamo fare i conticon diversi fattori che influenzano direttamente il comportamento degli pneumatici. Quest’anno il cambio di data dovrebbe comportare temperature più basse rispetto a quelle che abbiamo trovato nell’aprile 2025, ma il circuito resta estremamente impegnativo. Con il passare delle ore, dalla luce del giorno alla sera, la temperatura della pista diminuirà gradualmente e potrebbe iniziare a formarsi della condensa. Conosciamo ormai molto bene questo circuito e disponiamo di una grande quantità di dati per preparare la nostra allocazione di pneumatici, ma queste condizioni possono influenzare il rendimento delle diverse mescole. Lo scorso anno le gomme Medium, sia anteriori sia posteriori, hanno dimostrato una versatilità eccezionale e hanno contribuito a stabilire diversi nuovi record. Il nostro obiettivo resta invariato: fornire pneumatici in grado di offrire il massimo livello di prestazioni in qualsiasi condizione.”

Per il GP del Qatar 2026 Michelin metterà a disposizione due opzioni anteriori, Soft e Medium, identiche a quelle utilizzate nel 2025 e caratterizzate da una costruzione simmetrica. Al posteriore saranno invece disponibili le mescole Soft e Medium con disegno asimmetrico e lato destro rinforzato, una scelta necessaria considerando la configurazione del circuito. In caso di pioggia saranno inoltre disponibili le Michelin Power Rain nelle specifiche Soft e Medium sia all’anteriore sia al posteriore.

L’edizione 2025 aveva confermato la bontà delle scelte effettuate dal costruttore francese, con le gomme Medium protagoniste assolute sia nella Sprint Race sia nel Gran Premio. Un risultato testimoniato anche dai quattro record siglati da Marc Marquez, autore del giro più veloce di sempre a Lusail, del miglior giro in gara, del record della Sprint e del nuovo primato sulla distanza completa del Gran Premio. Una dimostrazione ulteriore di come il circuito qatariota, pur tra mille insidie, continui a essere uno dei banchi di prova più significativi per la MotoGP e per i suoi pneumatici.

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