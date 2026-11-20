MotoGP Prove Libere 1 Gp Portogallo – Marco Bezzecchi inizia nel modo migliore il fine settimana del GP del Portogallo. In sella all’Aprilia il pilota riminese ha guidato la classifica nella FP1 di Portimao fermando il cronometro sull’1:39.002: è stato l’unico a ripetere più volte il passo dell’1’39, dimostrando fin da subito quanto la RS-GP sia a suo agio sull’asfalto dell’Algarve.

Subito dietro si è inserito il team-mate Jorge Martin a soli 0.142s (ma con gomme nuove a fine sessione, ndr), seguito da Alex Marquez in terza piazza con il crono di 1:39.245 sulla Ducati Gresini. A chiudere il quartetto di testa c’è Marc Marquez, quarto a 0.259s dal miglior tempo e già proiettato nelle posizioni che contano in un weekend che potrebbe regalargli il decimo Titolo iridato, ottavo in Top Class.

Buona prova collettiva per Aprilia grazie anche al quinto posto di Raul Fernandez in 1:39.411, mentre Fabio Di Giannantonio su Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha terminato sesto precedendo Jack Miller (Pramac Racing), settimo e primo tra i piloti Yamaha con un positivo 1:39.504, anche con lui con pneumatici nuovi a fine sessione come Martin.

Centrano la Top Ten Fermin Aldeguer in ottava posizione con la Ducati Gresini, Pedro Acosta nono su KTM Factory e Luca Marini decimo, miglior alfiere del Team Factory Honda.

Restano più staccati Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), undicesimo davanti a Diogo Moreira (Pro Honda LCR) e Ai Ogura (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team), con Johann Zarco (Honda LCR) quattordicesimo. Mattinata in salita per Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), fermo al quindicesimo posto con un ritardo superiore al secondo dal leader.

Iker lecuona in sella alla Ducati Factory in sostituzione dell’infortunato Pecco Bagnaia ha chiuso 16esimo a 1.269s dalla vetta. Rivedere il #27 su una “Rossa” fa un certo effetto e ricorda il grandissimo Casey Stoner, due volte iridato della MotoGP, una con Ducati e una con Honda.

Giornata complessa per il team ufficiale Yamaha, con Fabio Quartararo diciassettesimo e Alex Rins diciottesimo divisi da soli 0.019s. Solamente 19esimo Maverick Vinales su KTM Tech3, mentre Franco Morbidelli è addirittura ventesimo con la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team a 1.667s dalla vetta.

In coda al gruppo figurano Jake Dixon (sostituto di Joan Mir), ventunesimo in sella alla Honda Factory, e il tester Yamaha Augusto Fernandez (sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr) ventiduesimo e ad oltre 2 secondi dal riferimento di Bezzecchi.

Il primo verdetto del weekend dice che l’Aprilia ha centrato subito un ottimo assetto a Portimao, piazzando tre moto tra i primi cinque. Le Ducati restano comunque agganciate al treno di testa spinte dai fratelli Marquez (con Alex già citato sul podio virtuale della sessione), mentre KTM e Honda hanno lasciato intravedere spunti incoraggianti.

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