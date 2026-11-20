A seguito degli approfonditi accertamenti medici effettuati subito dopo la conclusione della prima sessione di prove libere di Portimao, Maverick Vinales ha maturato una scelta tanto sofferta quanto necessaria.

In pieno accordo con i vertici del proprio Team e con i responsabili di KTM, il pilota spagnolo ha ufficialmente deciso di ritirarsi dal Gran Premio del Portogallo, rinunciando a proseguire il fine settimana di gara. Per garantire continuità al lavoro di sviluppo e onorare l’impegno sportivo della squadra, la scuderia ha disposto che a prendere il suo posto in sella, per tutto il resto dell’appuntamento lusitano, sia l’esperto collaudatore Pol Espargarò.

Nei prossimi giorni, Vinales continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione delle proprie condizioni fisiche insieme al suo staff sanitario. L’obiettivo primario è verificare la fattibilità di un rientro in pista in vista del prossimo, sentitissimo appuntamento casalingo di Valencia, che segnerà anche il gran finale della stagione 2026 di MotoGP. Ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute e sulla sua effettiva partecipazione verranno comunicati non appena ci saranno novità concrete.

Dichiarazioni Maverick Vinales Forfait dopo FP1 GP Portogallo MotoGP 2026

“Nel corso dell’ultimo mese ho lavorato davvero duramente, dedicando ogni energia alla riabilitazione per tornare al massimo della forma ed essere nuovamente pronto a competere ad alti livelli. Purtroppo, una volta sceso in pista, ho dovuto fare i conti con una realtà diversa: le caratteristiche tecniche di questo circuito rendono estremamente complicato gestire e controllare la moto, e per di più ho iniziato ad avvertire un fastidioso dolore alla spalla che ne limita i movimenti. Prendere questa decisione è stato molto difficile dal punto di vista emotivo, perché la mia indole mi spingerebbe a continuare a spingere oltre il limite, ma confrontandomi con la squadra abbiamo convenuto che fermarsi ora sia la scelta più saggia. La priorità assoluta deve essere quella di evitare ulteriori traumi all’articolazione e prevenire qualsiasi situazione di pericolo in pista per me e per gli altri piloti. Continuerò a concentrarmi totalmente sul mio percorso di recupero. C’è indubbiamente grande delusione, soprattutto ripensando a tutti i sacrifici fatti per essere qui oggi, ma in certi momenti è fondamentale saper ascoltare i segnali del proprio corpo.”