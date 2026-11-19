Brembo GP Portogallo Portimao MotoGP 2026 – La MotoGP torna in pista per la penultima gara della stagione e lo fa a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, 21esima tappa del Motomondiale 2026.

Penultimo round stagionale della MotoGP che torna in Europa dopo 5 GP consecutivi in Asia e Oceania. Sono 20 le edizioni del GP Portogallo finora disputate, ma la prima, nel 1987, andò in scena in Spagna, a Jarama.

Dal 2002 al 2010 si corse all’Estoril mentre le ultime 7 edizioni si sono corse all’Autodromo Internacional do Algarve, inaugurato nel 2008.

I dati del GP del Portogallo a Portimao della Brembo

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, l’Autodromo Internacional do Algarve da 4,592 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 3 perché le 10 frenate al giro non comportano nemmeno 30 secondi complessivi di utilizzo dei freni e solo una è della categoria High, a fronte di 3 Medium e 6 Low.

La curva più dura di Portimao

La curva più dura dell’Autodromo Internacional do Algarve per l’impianto frenante è la prima: il rettilineo di 970 metri che la precede permette alle MotoGP di raggiungere i 339 km/h che scendono a 126 km/h in 4,2 secondi in cui percorrono 265 metri grazie al carico di 6,7 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo tocca i 14,4 bar, il secondo valore più alto dell’annata.

200 per gli italiani, Gp Portogallo

Grazie al successo di Marco Bezzecchi nel GP Qatar, sono 200 i GP della classe regina vinti dai piloti italiani utilizzando i freni Brembo. A questo bottino hanno contribuito 15 piloti: davanti a tutti Valentino Rossi con 89 GP vinti, secondo Francesco Bagnaia con 31 e terzo Andrea Dovizioso con 15. Quarto a 13 Max Biaggi che però rischia l’aggancio da parte di Bezzecchi, arrivato a 12 trionfi in MotoGP. Nessuno degli altri piloti italiani è invece arrivato in doppia cifra con Brembo.

Ago in allerta, Gp Portogallo

Questo fine settimana Marc Marquez potrebbe laurearsi campione del mondo della MotoGP per l’ottava volta, un traguardo raggiunto solamente da Giacomo Agostini, anche se ai tempi la classe regina era la 500 e Brembo non aveva ancora debuttato nelle competizioni motociclistiche. Al momento Marquez è appaiato a Valentino Rossi a 7 titoli Mondiali della 500/MotoGP, con Mick Doohan a quota 5. L’ultimo pilota campione del mondo in classe regina senza freni Brembo è stato Kevin Schwantz, nel lontano 1993.

La beffa con la scia, Gp Portogallo

Vent’anni fa andò in scena uno dei più incredibili GP Portogallo: al 5° giro Nicky Hayden fu spedito a terra dal compagno di squadra Dani Pedrosa. Ne approfittò Valentino Rossi per scavalcare lo statunitense in testa alla classifica del Mondiale quando mancava un solo round al termine. Tuttavia the Doctor non era particolarmente contento quel giorno perché Toni Elias gli aveva preso la scia e soffiato la vittoria per 2 millesimi. Cinque punti che risulteranno poi decisivi perché Hayden vinse il Mondiale proprio con 5 punti di vantaggio su Rossi.

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