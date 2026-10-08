MotoGP | GP Indonesia: Michelin prepara la sfida di Mandalika

Gp Indonesia Mandalika MotoGP 2026 – Come lo scorso anno, il Pertamina Grand Prix of Indonesia, diciassettesimo appuntamento della stagione 2026, si svolgerà nel fine settimana immediatamente successivo al GP del Giappone.

Il Motomondiale farà tappa per la quinta volta al Pertamina Mandalika International Street Circuit, inaugurato nel 2021. Situato sull’isola di Lombok, nella parte meridionale dell’arcipelago indonesiano, il tracciato misura 4,3 chilometri e presenta 17 curve, di cui sei a sinistra e undici a destra, oltre a un rettilineo relativamente corto di 507 metri.

L’asfalto particolarmente abrasivo, unito alle elevate temperature ambientali e alle numerose sequenze di curve veloci, rappresenta una sfida significativa per gli pneumatici. Per rispondere a queste condizioni estreme e adattarsi ai differenti stili di guida, Michelin ha sviluppato una gamma specifica di pneumatici, confermata anche per il 2026 con due mescole selezionate sia per l’anteriore che per il posteriore.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Questa sarà la nostra quinta visita a Mandalika e il circuito continua a essere entusiasmante come sempre. È una pista estremamente impegnativa per piloti, moto e pneumatici, con numerose sequenze di curve ad alta velocità che metteranno in evidenza la costanza di rendimento e la versatilità dei nostri pneumatici.

Tuttavia dovremo monitorare con attenzione le temperature: lo scorso anno l’asfalto ha raggiunto i 60°C. Per questo motivo abbiamo portato pneumatici posteriori con una carcassa rinforzata, in grado di gestire meglio le sollecitazioni termiche. Le mescole restano le stesse del 2025, quando la Soft si è comportata molto bene nella Tissot Sprint e la Medium si è rivelata perfettamente adatta al Gran Premio del giorno successivo.

Affrontiamo questo evento con attenzione ma anche con fiducia. Come sempre sarà inoltre una grande festa: la passione dei tifosi indonesiani per il Motomondiale è straordinaria e lo scorso anno oltre 140.000 spettatori hanno assistito al weekend di gara. Non vediamo l’ora di offrire loro un’altra dimostrazione delle prestazioni dei nostri pneumatici.”

Mescole disponibili GP Indonesia Mandalika

Per il GP d’Indonesia 2026, i partner Michelin avranno a disposizione pneumatici anteriori simmetrici Soft e Medium, oltre a pneumatici posteriori asimmetrici Soft e Medium. Questi ultimi utilizzano una carcassa più rigida e una mescola più dura sulla spalla destra, scelta necessaria per affrontare il numero maggiore di curve a destra presenti sul tracciato.

In caso di pioggia saranno disponibili le Power Rain nelle mescole Soft e Medium, con pneumatici anteriori simmetrici e posteriori asimmetrici.

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