MotoGP | Gp Indonesia Prove Libere 1: Bezzecchi davanti a Marquez e Martin

MotoGP Prove Libere 1 Gp Indonesia Mandalika – La prima sessione di prove libere del GP di Indonesia, diciassettesima tappa del Mondiale MotoGP 2026 è stata appannaggio di Marco Bezzecchi.

Il pilota riminese dell’Aprilia è stato veloce sin dai primi giri del turno chiudendo con il crono di 1:30.132, crono che gli ha permesso di battere di 0.237s Marc Marquez, con quest’ultimo che solo nel finale è tornato tra i primi.

Terzo tempo per il leader del Mondiale Jorge Martin. Il #89 ha girato in 1:30.398 a 0.266s dal team-mate Bezzecchi ed è davanti alla migliore della KTM, la #37 di Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing).

Raul Fernandez in sella all’Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso quinto, mettendosi alle spalle il duo del Pertamina Enduro VR46 Racing Team formato da Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. I due sono staccati dalla vetta rispettivamente di 0.571s e 0.631s.

In Top Ten anche Fabio Quartararo con la Yamaha del Monster Energy MotoGP Team e le Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Fermin Aldeguer (per lui anche una scivolata senza conseguenze alla curva 1, ndr) e Alex Marquez.

Alex Rins con la seconda Yamaha Factory ha chiuso 11esimo davanti ai nostri Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e Pecco Bagnaia (per il tre volte iridato della Ducati anche uno spavento quando ha perso l’anteriore della sua Desmosedici GP 26, poi “recuperato, ndr).

Seguono Johann Zarco con la RC213V del Team Castrol Honda LCR, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac, sotto indagine per aver ostacolato pericolosamente Bagnaia in una curva, ndr), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e Jack Miller (Yamaha Pramac).

Solamente 18esimo Luca Marini, che in sella alla RC213v del Team Honda HRC Castrol ha chiuso davanti alla KTM RC16 del Team Tech3 di Maverick Vinales, alla RC213V del Team Pro Honda LCR del rookie Diogo Moreira, alla seconda Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team del giapponese Ai Ogura (scivolato senza conseguenze, ndr) e al team-mate Aleix Espargarò, con quest’ultimo che sostituisce Joan Mir.

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