Moto3 GP Valencia Gara – David Almansa conquista il Gran Premio di Valencia di Moto3 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo giro. Sul circuito Ricardo Tormo il pilota spagnolo riesce a imporsi davanti ad Alvaro Carpe e Maximo Quiles, con appena 337 millesimi di vantaggio sul secondo classificato. Una domenica complicata per i colori italiani: Guido Pini finisce a terra al terzo giro, mentre Matteo Bertelle riesce a concludere la corsa in 14ª posizione nonostante le condizioni fisiche difficili.

La gara si apre con Brian Uriarte subito protagonista. Il pilota spagnolo, scattato dalla pole position, prende il comando davanti ad Almansa, Quiles e Carpe. Buona anche la partenza di Guido Pini, che si inserisce immediatamente nel gruppo di testa e riesce a raggiungere la sesta posizione.

Le speranze dell’italiano, però, si interrompono troppo presto. Al terzo giro Pini perde il controllo della propria moto e finisce nella ghiaia, quando si trova in piena lotta con i migliori. Una caduta che lo costringe al ritiro e lascia Matteo Bertelle come unico rappresentante italiano in pista.

Moto3 Valencia, Almansa la spunta nella battaglia finale

Davanti, intanto, la situazione cambia continuamente. Quiles riesce a portarsi al comando, mentre Carpe, Uriarte e Almansa rimangono agganciati alla lotta per le prime posizioni. Il gruppo di testa si compatta e la gara diventa una questione di strategia, sorpassi e gestione degli ultimi passaggi.

Al settimo giro è ancora Carpe a guidare la corsa, con Quiles e Almansa alle sue spalle. Uriarte e Salmela non perdono contatto e restano pronti a inserirsi nella contesa. Con il passare dei giri, Almansa aumenta il ritmo e si porta progressivamente nelle posizioni di vertice.

A metà gara il pilota spagnolo è al comando, davanti a Carpe e Quiles. La situazione rimane estremamente incerta anche nella seconda parte della corsa: Almansa continua a spingere, mentre Quiles prova a riprendersi la leadership e Carpe rimane costantemente nella lotta.

Al 18° giro arriva uno dei momenti più spettacolari della gara. Uriarte supera con decisione sia Almansa sia Quiles e si porta in testa, ma deve fare i conti anche con un warning per track limits. Il finale si trasforma così in una battaglia a cinque, con Salmela e Carpe ancora in corsa per il podio.

All’ultimo giro Quiles si trova davanti ad Almansa, Uriarte, Carpe e Salmela. Ma proprio quando la vittoria sembra ancora tutta da decidere, Almansa riesce a trovare lo spazio per completare il sorpasso decisivo e tagliare per primo il traguardo.

Bertelle 14°, Pini costretto al ritiro: la classifica della Moto3

Almansa conquista così la vittoria con 337 millesimi di vantaggio su Alvaro Carpe, mentre Maximo Quiles completa il podio a 386 millesimi dal vincitore. Brian Uriarte chiude quarto a 480 millesimi, seguito da Rico Salmela, quinto a 923 millesimi. I primi cinque arrivano quindi racchiusi in meno di un secondo, a conferma di quanto sia stata serrata la battaglia per il successo.

Più ampio il distacco degli altri piloti: Marco Morelli conclude sesto a 10.995 secondi, davanti ad Adrian Fernandez e Jesus Rios. Adrian Cruces è nono, mentre Joel Esteban completa la top 10.

Per Matteo Bertelle arriva il 14° posto, a 21.954 secondi dal vincitore. Il pilota italiano era partito dalla 17ª posizione e ha dovuto affrontare la gara in condizioni fisiche complicate, dopo la caduta in Qatar che gli ha provocato la frattura del pollice. Nonostante le difficoltà, è riuscito a portare a termine il Gran Premio.

Giornata amara, invece, per Guido Pini, che dopo una buona partenza e una presenza nel gruppo dei migliori ha visto sfumare tutto al terzo giro. La Moto3 saluta Valencia con una vittoria spagnola e una gara decisa soltanto negli ultimi metri.

Il podio finale della stagione Moto3, fotografato al termine del Gran Premio di Valencia, sancisce il dominio netto di Maximo Quiles, che conquista il titolo mondiale con 433 punti in sella alla KTM del CFMOTO Valresa Aspar Team. Alle sue spalle chiude in seconda posizione David Almansa (KTM, Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a quota 291 punti, staccato di ben 142 lunghezze dal campione del mondo, mentre sul terzo gradino sale Alvaro Carpe (KTM, Red Bull KTM Ajo) con 244 punti, completando un podio interamente targato KTM e tutto spagnolo.

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