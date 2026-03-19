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MotoGP | GP Brasile 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì

di Jessica Cortellazzi19 Marzo, 2026
MotoGP | GP Brasile 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA MotoGP | GP Brasile 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Goiania dove, a partire dalle 16:00 inizierà la Conferenza Stampa del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni più importanti dei protagonisti!

Diretta Conferenza Stampa GP Brasile dalle 16

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