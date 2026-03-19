MotoGP | GP Brasile 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi19 Marzo, 2026
Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Goiania dove, a partire dalle 16:00 inizierà la Conferenza Stampa del Brasile. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni più importanti dei protagonisti!
Diretta Conferenza Stampa GP Brasile dalle 16
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
MotoGP | Gp Brasile, Michelin: “Circuito tra i più impegnativi del calendario”
Circuito rinnovato e nessun test svolto, incognita gomme all'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna
Incognita gomme per la seconda gara della MotoGP 2026, il Gran Premio del Brasile, che si disputerà all’Autodromo Internacional de
MotoGP | GP Brasile 2026: i dati della Brembo
La curva più dura dell’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna per l’impianto frenante è la prima, in cui la velocità crolla da 337 km/h a 117 km/h
La MotoGP torna in Brasile dove il Mondiale fece tappa l’ultima volta nel 2004. Stavolta però si gareggia a Goiania,
MotoGP | Quartararo: “Speciale andare in Brasile”
Il suo team-mate Alex Rins: "Non vedo l'ora di godermi l'atmosfera brasiliana"
La MotoGP fa tappa in Brasile per la seconda gara del Motomondiale 2026, si torna a correre in terra carioca,
MotoGP | GP Brasile, Marquez: “Il tracciato è molto corto”
Il nove volte iridato della Ducati è statisticamente uno dei più forti su piste sconosciute
Marc Marquez non è riuscito a vincere nella prima gara della stagione in Thailandia, anche se ad onor del vero
MotoGP | GP Brasile, Bagnaia: “Tracciato davvero molto piccolo”
Il piemontese della Ducati proverà a riscattare il difficile weekend thailandese di Buriram
Pecco Bagnaia è pronto a scendere in pista sul circuito Goiania Ayrton Senna per la seconda tappa della MotoGP 2026,
MotoGP | Sorpresa per Bezzecchi: Aprilia gli regala un’ Ape Piaggio [VIDEO]
Una meritata ricompensa per la vittoria in Thailandia
Un regalo speciale per celebrare una vittoria importante. In vista del Gran Premio del Brasile, Marco Bezzecchi è stato protagonista
MotoGP | GP Brasile, Di Giannantonio: “Sarà un weekend fantastico”
Il #49 della Ducati: "Sono molto contento che il Brasile sia rientrato in MotoGP"
A distanza di ventidue anni la MotoGP torna in Brasile e il pilota romano del VR46 Racing Team Fabio Di
MotoGP | GP Brasile, Martin: “Potremo essere competitivi”
Il #89 dell'Aprilia: "Sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base per lavorare anche in Brasile"
Jorge Martin dopo un 2025 da dimenticare iniziato con un brutto infortunio nei test di Sepang e proseguito con altri
You must be logged in to post a comment Login