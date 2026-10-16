SBK | Gp Jerez FP: Bulega primo nel venerdì di Jerez, secondo Sam Lowes e terzo Lecuona. 5 Ducati davanti a tutti

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) conclude l’ultimo venerdì di questo WorldSBK 2026 davanti a tutti, firmando il miglior tempo in 1’38.155 e precede un convincente Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) a +0.252 e Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.334. Separati dal pilota inglese, i due del team Aruba.it devono guardarsi le spalle anche da Yari Montella (Barni Spark Racing Team), quarto e Alberto Surra (Motocorsa Racing), momentaneamente in quinta posizione. Cinque Ducati davanti a tutti il nelle FP è la fotografia perfetta di questa stagione che sembra volgere al termine con lo stesso trend sostenuto per tutto l’anno.

Spezza il ritmo Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), che realizza il sesto tempo, marcato da Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) con il settimo riferimento e Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), suo diretto inseguitore. Con il nono tempo, Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) conquista la top ten insieme a Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha). Undicesimo Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), lo specialista di Jerez è scivolato sul finale del secondo turno e non ha potuto migliorare il proprio best lap. Dodicesimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), in lotta con Tom Bridewell (Ducati Advocates), subito dietro. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) è solo quattordicesimo e precede Jake Dixon (Honda HRC), caduto in FP2 quando mancavano più di trenta minuti alla fine della sessione.

Sedicesimo Loris Baz (MGM Optical Express Racing), davanti all’altra Honda di Somkiat Chantra (Honda HRC), poi solo Yamaha nelle ultime cinque posizioni con Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Twan Smits (Motoxracing), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Mattia Rato (Motoxracing).

Superbike Gp Jerez: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.155

2. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.252

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.334

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.366

5. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.442

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.470

Gli orari della Superbike 2026 a Jerez

Sab 17 OTTOBRE

FP3 09:35

Superpole 11:15

RACE 1 15:30