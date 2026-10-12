SBK | Gp Estoril Gara 2: Bulega vince in Gara 2 e sbriciola il record di punti di Rea. Secondo Lecuona, terzo Surra

Con la vittoria in Gara 2 all’Estoril, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) conquista l’ennesima tripletta personale e abbatte il record di vittorie di Jonathan Rea, il pilota più titolato della storia del Superbike World Championship. Un primato che si aggiunge ai tanti raggiunti dal pilota Ducati in questa stagione e che ci proietta verso un futuro prossimo diverso, dove il titolo della Superbike sarà vacante e i pretendenti dovranno rimboccarsi le maniche per avvicinarsi allo sco del neo campione del mondo. Secondo il compagno di tante cavalcate, come sempre, Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che consegna un’altra doppietta alla marca di Borgo Panigale, con grande soddisfazione di tutto l’entourage rosso. Soddisfazione anche per il team Motocorsa, che in Portogallo ha vissuto il weekend più positivo dell’anno, grazie ad uno strepitoso Alberto Surra (Motocorsa Racing), finalmente non solo veloce, ma sdoganato ufficialmente come pretendente al podio in ogni gara.

Quarto posto di Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che ottiene matematicamente anche il titolo di miglior “indipendente” della stagione, chiudendo ogni possibilità agli altri piloti in lizza. Quinto Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), davanti a Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), cresciuto nella seconda parte del round. Settima posizione per Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), superiore nel confronto con l’idolo di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che doveva “spaccare”, ma non ha mai dato l’idea di poter fare i risultati auspicati. Nono Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), davanti a un rinfrancato Jake Dixon (Honda HRC), che ormai occupa stabilmente la top ten e vince il derby con il connazionale Tom Bridewell (Ducati Advocates), decimo. Undicesimo Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), seguito da Somkiat Chantra (Honda HRC), Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e un abbacchiato Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) , mai competitivo durante tutto il fine settimana. Fuori dalla score zone troviamo Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), particolarmente involuto nelle prestazioni, che precede la strana coppia degli ultimi, composta da Mattia Rato (Motoxracing) e Twan Smits (Motoxracing).

non hanno concluso la prova Àlvaro Bautista, Loris Baz (MGM Optical Express Racing), Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) e Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha).

Superbike Gp Cremona, classifica piloti dopo 11 round:

01. 664 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

02. 518 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

03. 290 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

04. 237 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

05. 225 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

06. 214 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

07. 208 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

08. 179 pts. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

09. 160 pts. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

10. 137 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)