SBK | Gp Estoril Gara 1: Bulega mette a segno la vittoria numero ventisette, con l’immancabile secondo posto di Lecuona. Terzo un sontuoso Surra

Mai in discussione in questo weekend, la vittoria di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) in Gara 1 all’Estoril è la numero ventisette. Dati impressionanti che in questo finale di stagione sembrano non fermarsi più. Lo sa bene il suo compagno di squadra Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che ancora una volta completa una bella doppietta per le rosse di Borgo Panigale grazie al suo secondo posto. Terzo, uno strepitoso Alberto Surra (Motocorsa Racing), che si gode il momento migliore della sua annata sportiva. L’aria di casa fa bene a Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che dopo un avvio esplosivo, congela la quarta posizione fino alla fine. Quinto Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), che precede lo scatenato Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), autore di un bel recupero a suon di sportellate e sorpassi. Non è da meno Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che tiene testa a Yari Montella (Barni Spark Racing Team), protagonista di un contatto con il “Balda”, che poteva avere pessime conseguenze. Al nono posto giunge Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), davanti a Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) che completa la top ten.

Undicesimo Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), poco brillante, ma in grado di battere Jake Dixon (Honda HRC), baluardo Honda del presente. Tredicesima posizione di Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), seguito da Somkiat Chantra (Honda HRC) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che porta a casa un solo punto. Sedicesimo è Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), che ha la magra consolazione di precedere Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in forte flessione. Loris Baz (MGM Optical Express Racing) si classifica diciannovesimo, mentre chiudono l’ordine d’arrivo i soliti Mattia Rato (Motoxracing), Twan Smits (Motoxracing) e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), vittima di una caduta nel finale.

Superbike Gp Estoril Gara 1 Top Six:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +3.870

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +9.668

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +11.444

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +12.749

6. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +17.850