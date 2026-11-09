MotoGP | Valentino Rossi a ‘Che Tempo Che Fa’: “Il 2015 brucia ancora, Marquez lottava per farmi perdere” [VIDEO]

MotoGP Marquez Vs Rossi – Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul NOVE per presentare la sua autobiografia “Valentino Rossi, la mia storia”, Valentino Rossi ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera tra successi, episodi indimenticabili e cocenti delusioni.

Il nove volte iridato ha confessato che la perdita del titolo iridato nel 2015, al termine dell’acceso confronto con Marc Marquez, continua ancora oggi a lasciargli l’amaro in bocca: “A oltre dieci anni di distanza provo le stesse sensazioni di quella sera a Valencia.”

La sua autobiografia, edita da Rizzoli, intitolata “La mia storia”, scritta in collaborazione con Giorgio Terruzzi, è ricca di spunti, ma quando si parla del 2025 la ferita è ancora aperta.

Dichiarazioni Valentino Rossi Titolo 2015 perso

“Ognuno ha una soglia diversa, c’è chi riesce a voltare pagina prima e chi impiega più tempo. Ma la vicenda del 2015 continua a sembrarmi assurda e, per questo, ancora oggi mi provoca rabbia. In quel campionato il confronto per il titolo era tra me e Lorenzo, mentre Marquez non era in corsa per il Mondiale. Eppure si impegnò esclusivamente per ostacolarmi e, alla fine, raggiunse il suo obiettivo. È una ferita che non si è mai rimarginata e che continua a bruciare. Sono trascorsi più di dieci anni, ma ogni volta che ci ripenso provo le stesse sensazioni che avevo quella sera a Valencia, ed è una cosa che mi sorprende persino. Cerco spesso di ricordare a me stesso tutto quello che ho vinto e di non focalizzarmi soltanto su quel titolo sfumato. Tuttavia lo sport funziona così: una sconfitta lascia un segno molto più profondo rispetto a tante vittorie.”

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Rossi ha parlato anche dell’attualità e del weekend del Gran Premio del Qatar. Ha affrontato sia l’argomento Marco Bezzecchi (che nella Sprint è caduto proprio per un contatto con Marquez, ndr) e anche dell’incidente di cui è stato vittima Pecco Bagnaia, che per il “volo” fatto se l’è cavata a “buon mercato”, frattrua del quarto e quinto metatarso del piede destro, che dovrà essere operato.

“Bezzecchi in questo momento sta sicuramente vivendo un buon periodo, anche grazie alla vittoria ottenuta nell’ultima gara. Allo stesso tempo, però, credo che ci sia un po’ di rammarico per alcuni errori commessi nel corso della stagione, che potrebbero aver compromesso le sue possibilità di conquistare il titolo. Per quanto riguarda Pecco, mi è sembrato di buon umore nonostante la situazione. Dovrà sottoporsi a un intervento e, con una doppia frattura al piede, è evidente che non possa essere nelle condizioni migliori. Considerando però la dinamica dell’incidente che ha avuto, si può affermare che, nel complesso, le conseguenze siano state meno gravi di quanto si sarebbe potuto temere.”

Non poteva mancare poi un pensiero su Kimi Antonelli, fresco Campione del Mondo della Formula 1, a distanza di 73 anni dal Titolo di Alberto Ascari: “”Kimi è qualcosa di spettacolare. Per noi appassionati italiani è emozionante vedere un pilota capace di riportare il titolo mondiale di Formula 1 in Italia dopo così tanto tempo. Ho sempre vissuto con un certo dispiacere il confronto tra moto e F1: nel Motomondiale abbiamo spesso avuto tanti talenti italiani ai vertici, mentre nelle monoposto mancava da anni un campione vincente. Mi sono spesso chiesto il motivo di questa differenza e credo che Antonelli rappresenti finalmente la risposta che tutti aspettavamo. Lo conosco da quando era molto giovane e, oltre a essere un talento eccezionale, è un ragazzo simpatico e genuino. A soli vent’anni ha già dimostrato di avere qualità davvero fuori dal comune.”

“Una persona fantastica, un fuoriclasse.”

Le parole di Valentino Rossi per Kimi Antonelli a #CTCF. 💛 @ValeYellow46 https://t.co/bmJw0Q7KMH — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 8, 2026

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