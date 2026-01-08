MotoGP | Sospetta frattura alla clavicola per Aldeguer

Il pilota del team Gresini Racing, Fermin Aldeguer, ha riportato la presunta frattura della clavicola durante una sessione di allenamento al circuito di Aspar. Il pilota spagnolo è stato protagonista di un highside alla curva 1, probabilmente come conseguenza del forte vento. Necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato Fermin al Centro Medico dove dai primi accertamenti sembra aver riportato appunto la frattura della clavicola.

Sul circuito Aspar sono presenti anche i fratelli Marc e Alex Marquez e Maverick Vinales.

Seguono aggiornamenti…