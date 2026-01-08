In evidenza

MotoGP | Sospetta frattura alla clavicola per Aldeguer

Highside in curva 1. Sul circuito presenti anche i fratelli Marquez e Vinales

di Jessica Cortellazzi8 Gennaio, 2026
MotoGP | Sospetta frattura alla clavicola per Aldeguer MotoGP | Sospetta frattura alla clavicola per Aldeguer

Il pilota del team Gresini Racing, Fermin Aldeguer, ha riportato la presunta frattura della clavicola durante una sessione di allenamento al circuito di Aspar. Il pilota spagnolo è stato protagonista di un highside alla curva 1, probabilmente come conseguenza del forte vento. Necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato Fermin al Centro Medico dove dai primi accertamenti sembra aver riportato appunto la frattura della clavicola.

Sul circuito Aspar sono presenti anche i fratelli Marc e Alex Marquez e Maverick Vinales.

Seguono aggiornamenti…

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00084motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00028motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00076motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00062motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00054motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00100motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00073motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00066motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00044motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00058motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00026motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news