MotoGP | Red Bull title sponsor del GP d’Australia 2026: ultimo saluto a Phillip Island

Red Bull ricoprirà il ruolo di title sponsor del Gran Premio d’Australia di Motociclismo 2026 a Phillip Island. La nomina fa parte della più ampia partnership tra Red Bull e MotoGP in Australia, che comprende anche la sponsorizzazione titolare del Gran Premio d’Australia quando il campionato entrerà in una nuova era ad Adelaide a partire dal 2027. Questo nuovo accordo rafforza l’impegno pluridecennale di Red Bull nel motociclismo e nello sviluppo dei piloti.

L’evento del prossimo fine settimana segnerà l’ultima visita della MotoGP a Phillip Island prima che il Gran Premio d’Australia si trasferisca ad Adelaide l’anno successivo, chiudendo così uno dei capitoli più iconici della storia di questo sport. Per celebrare l’ultima gara della MotoGP a Phillip Island e il primo Gran Premio d’Australia con Red Bull nel ruolo di title sponsor, durante il weekend saranno presenti diverse attività ed esposizioni dedicate ai fan. Tra queste spiccherà una speciale esibizione acrobatica di Matt Hall, campione del mondo della Red Bull Air Race.

Mentre il campionato si prepara a inaugurare un nuovo capitolo ad Adelaide, il Red Bull Australian Motorcycle Grand Prix rappresenterà una degna celebrazione finale della MotoGP a Phillip Island. Appassionati provenienti da tutta l’Australia e dal resto del mondo seguiranno infatti un appuntamento che si preannuncia cruciale nella lotta per il titolo.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta, Deputy CEO di MotoGP Red Bull Title Sponsor GP Australia

“Siamo felici di accogliere Red Bull come title sponsor del Gran Premio d’Australia di Motociclismo 2026. Il loro supporto riflette un impegno di lunga data nel mondo delle corse motociclistiche e li rende il partner ideale per quello che sarà un evento importante per MotoGP in Australia quest’anno e ad Adelaide nel 2027 e nel 2028.

Phillip Island ha avuto un ruolo iconico nella storia del campionato e nel corso degli anni ha regalato ai tifosi tanti momenti indimenticabili. Mentre ci prepariamo per la nostra ultima visita su questo circuito prima di aprire un nuovo capitolo, non vediamo l’ora di vivere un altro fantastico Gran Premio d’Australia insieme a piloti, team e appassionati provenienti da ogni parte del mondo.”

3.7/5 - (4 votes)