MotoGP | Marquez protagonista a Sepang: gli highlights delle pre-qualifiche [VIDEO]

La MotoGP ha acceso i motori a Sepang per il Gran Premio della Malesia e il venerdì ha già regalato emozioni, cadute e risultati importanti in vista del prosieguo del weekend. A prendersi la scena è stato Marc Marquez, protagonista di una giornata molto positiva e autore del miglior tempo sia nelle FP1 sia nelle pre-qualifiche. Il pilota del Ducati Lenovo Team ha chiuso il turno pomeridiano in 1:57.000, confermando il proprio feeling con il circuito malese nonostante una scivolata alla curva 15 nelle fasi iniziali della sessione.

Alle sue spalle si è piazzato il fratello Alex Marquez, staccato di appena 109 millesimi. Il pilota del Gresini Racing ha confermato di poter essere competitivo anche a Sepang, mentre la terza posizione è andata ad Ai Ogura. Il giapponese, dopo alcune difficoltà nelle FP1, è riuscito a ritrovare il ritmo nel turno decisivo del venerdì, precedendo Pedro Acosta, quarto.

Bagnaia cade nel finale: niente accesso diretto alla Q2

Tra le notizie più importanti della giornata c’è anche la prestazione di Francesco Bagnaia. Il pilota piemontese non è riuscito a entrare nella Top 10 delle pre-qualifiche, chiudendo dodicesimo, a 807 millesimi dal riferimento stabilito dal compagno di squadra Marc Marquez.

A complicare ulteriormente il suo turno è stata una caduta arrivata durante l’ultimo tentativo di attacco al tempo. Un episodio che ha impedito a Pecco di migliorare la propria posizione proprio nel momento in cui era chiamato a cercare il passaggio diretto alla Q2. Bagnaia dovrà quindi affrontare la Q1 per provare a conquistare uno dei posti disponibili nella seconda fase delle qualifiche.

Una situazione differente rispetto a quella del box Ducati occupato da Marquez, che ha invece concluso la giornata al comando. Per Bagnaia sarà importante ritrovare competitività già dalle prossime sessioni, in un fine settimana che si è aperto con un risultato non particolarmente favorevole.

Bezzecchi sesto, Di Giannantonio e Bastianini in Top 10

Buone indicazioni arrivano anche dagli altri piloti italiani. Fabio Di Giannantonio ha conquistato il quinto tempo in sella alla Ducati del team VR46, precedendo Marco Bezzecchi, sesto con l’Aprilia ufficiale. Enea Bastianini ha invece portato la KTM Tech3 in settima posizione, completando un gruppo di italiani particolarmente presente nelle zone alte della classifica.

Ottavo posto per Maverick Vinales, che torna direttamente in Q2 per la prima volta dal Sachsenring 2025. La Top 10 è stata completata da Franco Morbidelli e Joan Mir, entrambi qualificati direttamente alla seconda fase delle qualifiche.

Jorge Martin costretto a fermarsi dopo due giri

La giornata ha riservato anche momenti di apprensione per Jorge Martin. Il pilota Aprilia, ancora alle prese con il recupero dalla frattura composta del radio distale destro rimediata nella Sprint Race australiana, ha deciso di interrompere anticipatamente il lavoro in pista.

Dopo aver chiuso le FP1 in ventesima posizione, Martin ha percorso appena due giri nelle pre-qualifiche prima di fermarsi. La decisione è arrivata anche dopo un grande rischio alla curva 10, dove ha perso l’anteriore della sua RS-GP26 in un tratto veloce del circuito. In accordo con il direttore medico MotoGP, il team ha scelto di concedergli altro tempo per recuperare, con l’obiettivo di provare a tornare in pista sabato mattina.

Il venerdì di Sepang si chiude quindi con Marc Marquez davanti a tutti, mentre Bagnaia è chiamato a una rimonta già dalle qualifiche e Martin deve fare i conti con le proprie condizioni fisiche.

Nel video in apertura riviviamo gli highlights delle pre-qualifiche del GP della Malesia, tra le prestazioni dei protagonisti, le cadute e i momenti più significativi della giornata sul circuito di Sepang.

Chi ha conquistato il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP in Malesia?

Marc Marquez ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia con il tempo di 1:57.000. Lo spagnolo aveva già ottenuto il miglior riferimento nelle FP1, confermandosi il pilota più veloce del venerdì a Sepang.

Come si è classificato Francesco Bagnaia nelle pre-qualifiche?

Francesco Bagnaia ha concluso al dodicesimo posto con il tempo di 1:57.807, a 807 millesimi dal compagno di squadra Marc Marquez. Il pilota Ducati è anche caduto durante il suo ultimo tentativo di attacco al tempo.

Marco Bezzecchi è riuscito a qualificarsi direttamente alla Q2?

Sì, Marco Bezzecchi ha conquistato il sesto posto nelle pre-qualifiche del GP della Malesia. Il pilota Aprilia ha chiuso nella Top 10, ottenendo così l’accesso diretto alla seconda fase delle qualifiche.

Perché Jorge Martin ha interrotto le pre-qualifiche?

Jorge Martin ha deciso di fermarsi dopo appena due giri per concentrarsi sul recupero dalla frattura composta del radio distale destro. La decisione è stata presa in accordo con il team e con il direttore medico MotoGP.

Chi ha completato la Top 3 delle pre-qualifiche a Sepang?

Alle spalle di Marc Marquez si sono classificati Alex Marquez, secondo a 109 millesimi, e Ai Ogura, terzo a 167 millesimi. Pedro Acosta ha ottenuto la quarta posizione.



