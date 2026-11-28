Enea Bastianini ha conquistato un podio che va ben oltre il semplice piazzamento in classifica. Il pilota riminese porta a casa un ottimo terzo posto nella Sprint Race del GP di Valencia, ottenuto proprio su uno dei circuiti più ostici della sua carriera.

Artefice di una seconda metà di campionato in continuo miglioramento, il pilota della KTM ha colto al volo ogni opportunità in una corsa combattuta, ribadendo i passi avanti già visti nelle recenti tappe del mondiale.

Per il romagnolo questo piazzamento ha un profondo significato. Il tracciato spagnolo non è mai stato tra i suoi favoriti e i risultati del passato non facevano presagire un epilogo così brillante. Salire sul podio nella gara breve fotografa dunque l’evoluzione maturata durante tutta la stagione al fianco del box, bravo a superare gli ostacoli e a individuare le risposte giuste gran premio dopo gran premio.

La gioia evidente al parco chiuso riassume alla perfezione il peso specifico di questa prestazione. Archiviato un periodo difficile, fatto di amarezze e di continui adattamenti a contesti complessi, la “Bestia” ha riconquistato sicurezza e velocità. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Valencia MotoGP 2026

“Avevo fatto una promessa alla squadra: dopo il Gran Premio del Giappone avevo detto loro di non preoccuparsi, perché in qualche modo ce l’avrei fatta. Sinceramente ero arrivato qui a Valencia senza grandi certezze, poiché questo è un circuito sul quale ho sempre faticato in passato, infatti il mio miglior risultato precedente in MotoGP era un ottavo posto. Oggi, invece, è arrivato questo podio. È vero che Marc (Marquez) ha dovuto scontare una penalità piuttosto insolita, ma da parte mia ho dato davvero il massimo per essere qui.”

La svolta di metà stagione e la forza del gruppo

“Chiudere in questo modo è senz’altro un ottimo punto di partenza. Devo ammettere che dalla metà della stagione in poi abbiamo compiuto un importante passo avanti. Sebbene ci fosse mancata un po’ di incisività in qualifica, oggi siamo finalmente riusciti a riscattarci. Ringrazio di cuore tutta la squadra perché ha svolto un lavoro straordinario. Essere su questo podio non era affatto scontato, né per me né per loro, considerando le difficoltà sempre incontrate su questa pista. Per quanto riguarda la nuova avventura che inizierà martedì, ci penseremo solo a partire da lunedì. All’inizio dell’anno non dico che fossi avvilito, ma faticavo parecchio a metabolizzare ciò che stava accadendo in pista. Poi, man mano che la stagione è andata avanti, abbiamo lavorato benissimo insieme al team e siamo riusciti a capirci pienamente.”

Una nuova scommessa per la gara della domenica

“Ovviamente ne abbiamo parlato subito, appena sono rientrato al parco chiuso. Ho scherzato con i ragazzi dicendo loro che non so se questa promessa valga anche per domani… staremo a vedere!”

4.9/5 - (10 votes)