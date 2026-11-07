MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Martin eroico: “Maria è orgogliosa di me, questa è già una vittoria”

Un eroico Jorge Martin ha conquistato il podio nella Sprint Race di Lusail a distanza di due settimane dalla frattura del radio destro riportata nella gara “corta” del sabato di Phillip Island.

Il pilota dell’Aprilia ha stretto i denti combattendo come un “Leone” e chiudendo la gara alle spalle di Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio.

Il terzo posto non è però bastato a rimandare la possibilità di vittoria del Mondiale del connazionale Marc Marquez, che domani avrà il primo “Title Point”. Per rimandare alle prossime gare il Titolo di Marquez Martin dovrà andare quantomeno a punti. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Qatar Lusail MotoGP 2026

“Sono stanco ovviamente, dopo lo sforzo di tutto il giorno. Dopo le qualifiche ero abbastanza inca**ato, perché dopo tutto lo sforzo del weekend partire undicesimo era bruttissimo. Spero che Pecco (Bagnaia) stia a posto perché ha fatto una brutta caduta, ho deciso poi di andare con la soft. Ho preso quella scelta so che era quella difficile, sono andato anche contro il mio team, ma alla fine era quella giusta. Sono contento del lavoro. Sicuramente ho sofferto più la mano, speriamo domani che non sia peggio, però io ci do tutto e trovo quello che ho dentro per tirarlo fuori.”

La gestione del dolore e la prestazione eroica

“Penso che tutta quell’adrenalina nei primi giri, mettermi in testa e tutto il resto abbia aiutato. Almeno per i primi cinque o sei giri non ho sentito il braccio. È vero che la forza non è quella che ho normalmente al 100%. Poi negli ultimi giri era un po’ più difficile. Dovevo gestire più con il gas, un po’ più di dolore, ma devo dire che, rispetto al mattino in cui mi sentivo malissimo, ho fatto un grande step. Sicuramente dopo oggi domani non sarà bellissimo. Probabilmente al warm-up farò uno o due giri giusto per vedere che la moto va e poi prepararmi per la gara.”

Lotta con Marc Marquez

“Quando eravamo in lotta ho voluto stare un po’ più tranquillo, ovviamente, e imparare dagli errori L’altra volta (Australia, ndr) forse ero un po’ troppo agitato. Era semplicemente una lotta come se fosse qualsiasi altro, ma è vero che non è lo stesso lottare con Marc (Marquez) che con gli altri. Gli altri riuscivo a passarli, ad andare, invece con Marc c’è sempre la lotta. Non so se lo vincerò o no (il Campionato, ndr), sicuramente no perché è tosta, ma almeno posso dire che anche Maria (la sua fidanzata, ndr) è orgogliosa di me. Spero che questa storia inspiri la gente quando è a casa e vuole tornare da un brutto momento, sempre si può tornare, allora questo per me è vincere già.”

Obiettivi e strategie per la gara domenicale

“Fare il podio sarà più difficile. E devo dire che oggi mi sono trovato molto bene. Ho capito molto in gara, sia con la soft che con i pochi giri che ho fatto con la media. Penso che ovviamente cosa dobbiamo fare per domani per essere più competitivi con la media, perché mi sento meglio come passo che come time attack. Sarà una gara lunga, 20 giri, 22. Sarà dura, ma penso che ho le mie chance per fare un bel risultato.”

Foto: Michelin

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