MotoGP | GP Qatar, Bastianini sfiora il podio: “Siamo stati la miglior KTM al traguardo”

Enea Bastianini conferma i progressi mostrati nelle ultime uscite e porta a casa un solido quinto posto nel Gran Premio del Qatar. Sul tracciato di Lusail, il pilota del Red Bull KTM Tech3 è stato protagonista di una gara combattuta, chiusa come miglior portacolori della casa austriaca dopo aver lottato a lungo nelle posizioni che contano.

Scattato dalla griglia con grande determinazione, il riminese è riuscito a recuperare immediatamente due posizioni nel corso del primo giro, inserendosi nel gruppo in lotta alle spalle dei leader. Con il passare dei giri, Bastianini si è ritrovato coinvolto in un acceso confronto con Marc Marquez, Pedro Acosta e Ai Ogura, restando a lungo in corsa per le posizioni immediatamente a ridosso del podio.

La sua prestazione è stata però condizionata da un problema emerso soprattutto nelle curve a sinistra del circuito qatariota. Il chatter, già avvertito durante tutto il weekend, ha infatti limitato il potenziale della KTM e reso più complicata la gestione della gara. Nonostante queste difficoltà, “La Bestia” è riuscita a mantenere un ritmo competitivo e a restare agganciata al gruppo di testa.

Nel finale è arrivato anche un imprevisto insolito quando uno dei tappi auricolari utilizzati dal pilota si è sfilato, creando ulteriore confusione negli ultimi giri. Bastianini, però, non si è scomposto e a tre tornate dalla bandiera a scacchi ha completato il sorpasso su Acosta, assicurandosi la quinta posizione finale.

Un risultato che conferma il buon momento del riminese, sempre più competitivo nella seconda parte della stagione. Nelle ultime gare il feeling con la RC16 è cresciuto sensibilmente e i piazzamenti ottenuti testimoniano una costanza che era mancata nella prima parte del campionato.

Al termine della corsa il numero 23 ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalla squadra, pur evidenziando le criticità emerse durante il weekend.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Qatar Lusai MotoGP 2026

“È stata una gara dura. Sono stato contento della partenza perché sono riuscito a mettermi subito nella posizione giusta alla prima curva. Poi ho cercato di restare vicino a Pedro (Acosta) e Marc (Marquez) per giocarmi il podio. Ho provato a rimanere calmo e a conservare la gomma per il finale, ma a metà gara Marc è riuscito ad allungare. Il nostro punto debole sono state le curve a sinistra, dove soffrivamo molto il chatter. Era un problema presente per tutto il weekend e in gara è sembrato peggiorare. Inoltre nel finale ho perso un tappo auricolare e questo mi ha creato un po’ di confusione. In ogni caso abbiamo fatto un buon lavoro e siamo stati la prima KTM al traguardo. Nelle ultime gare siamo riusciti ad avvicinarci ai migliori e nelle due prove che restano voglio provare a conquistare un podio con la squadra.”

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