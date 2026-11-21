Marc Marquez ha visto sfumare a soli due giri dalla conclusione della Sprint Race di Portimao quella che poteva essere una giornata perfetta.

Lo spagnolo della Ducati era infatti in pieno controllo della situazione e con il terzo posto, avrebbe potuto festeggiare matematicamente la conquista del Titolo mondiale già al sabato. Invece, un’improvvisa comparsa della pioggia ha cambiato le carte in tavola.

Dopo aver gestito con intelligenza la prima parte della gara in condizioni miste, il leader del Campionato è finito a terra quando mancavano poche curve alla bandiera a scacchi, perdendo così un’occasione importante per chiudere definitivamente i conti iridati.

Nonostante la delusione, Marquez ha voluto sottolineare soprattutto un aspetto positivo: l’assenza di conseguenze fisiche dopo la caduta. Il #93 della Ducati mantiene infatti un ampio margine in Campionato e avrà una nuova occasione nella gara lunga della domenica, dove l’obiettivo sarà soprattutto evitare rischi inutili e portare a termine la gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Caduta Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“La cosa più importante è che fisicamente sto bene, così domani abbiamo un altro Match Point e proveremo a chiuderlo. Ho provato, come sempre, a gestire ogni momento della Sprint race. Ho gestito l’inizio, quando pioveva anche un po’, cercando di non rischiare. Poi, quando ha smesso di piovere, ho iniziato ad andare più forte, sul mio passo delle prove. Mancavano due giri, ha ricominciato a piovere e ho detto: ‘No, adesso no’. Sono arrivato a quella curva pensando che fosse più asciutta, ma sono scivolate entrambe le ruote: era un po’ bagnata e non ho avuto la giusta precauzione. Comunque è un campanello d’allarme, un punto di attenzione: domani proveremo a fare una gara più conservativa, dobbiamo mantenere lo stesso livello.”

Gestione della gara, Bezzecchi e Martin

“Stavo cercando il mio feeling, cercando il mio limite, e stavo facendo una gara come quelle precedenti. Provavo a spingere al 100%: ho visto che Bezzecchi andava molto forte, ho visto che lì c’era Raul (Fernandez), ma non mi interessava andare all’attacco. Stavo gestendo il distacco con Alex (suo fratello, ndr), ma ha iniziato a piovere, una pioggia che tante volte ci ha aiutato, ma stavolta no.”

Strategia per la gara della domenica, attacco o difesa?

“L’obiettivo è finire la gara.”

Combinazioni Marquez iridato 2026 MotoGP

Se Martin vince il GP: Marquez deve terminare nei primi 9.

Se Martin chiude 2°: Marquez deve terminare nei primi 14.

Se Martin chiude 3° o peggio: Marquez è Campione del Mondo, a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca.





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