MotoGP | GP Portogallo: Iker Lecuona sostituirà Pecco Bagnaia

Le porte del Ducati Lenovo Team si aprono per accogliere Iker Lecuona, scelto per sostituire Pecco Bagnaia nel Gran Premio del Portogallo, in programma dal 20 al 22 novembre all’Autodromo Internacional do Algarve.

Per il pilota spagnolo si tratta di un’importante occasione: dopo aver già disputato cinque Gran Premi MotoGP nel corso della stagione con il Gresini Racing, ottenendo come miglior risultato il settimo posto in Ungheria e centrando anche una Top 10 in Qatar, Lecuona avrà l’opportunità di salire per la prima volta sulla Desmosedici GP della squadra ufficiale Ducati nel 21° appuntamento del Campionato.

Dalla Superbike alla MotoGP ufficiale

A 26 anni, Lecuona si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della propria carriera. Lo spagnolo, che nelle prossime due stagioni difenderà i colori dell’Aruba.it Racing – Ducati Team nel Mondiale Superbike, arriva infatti da un 2026 concluso al secondo posto in classifica generale, impreziosito da quattro vittorie.

Un rendimento che ha convinto Ducati ad affidargli la sella lasciata temporaneamente libera da Bagnaia per il weekend di Portimao.

Bagnaia continua il recupero

Nel frattempo, Pecco Bagnaia prosegue il percorso di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico sostenuto martedì scorso a Torino.

L’operazione si è resa necessaria per stabilizzare la doppia frattura al piede destro riportata dall’italiano. Il pilota Ducati sta ora osservando un periodo di riposo e recupero con l’obiettivo di tornare in pista per l’ultimo appuntamento della stagione, in programma a Valencia.

Obiettivo Valencia

L’assenza in Portogallo costringerà Bagnaia a saltare il penultimo round del campionato, ma il piano resta quello di essere regolarmente al via nel gran finale di Valencia.

Nel frattempo, tutti i riflettori saranno puntati su Lecuona, chiamato a sfruttare un’occasione prestigiosa e a difendere i colori della squadra ufficiale Ducati in uno dei weekend più importanti della stagione 2026.

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