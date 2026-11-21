La Sprint Race sarà anticipata di mezz’ora e partirà quindi alle 15:30 causa previsioni meteo

Pole per Bezzecchi, in prima fila anche Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Seconda fila per Raul Fernandez, Alex Marquez e Pedro Acosta.

Terza fila per Martin, Aldeguer e Zarco, quarta fila per Binder, Moreiea e Lecuona

12:38 BANDIERA A SCACCHI!

12:36 Di Giannantonio si porta in terza posizione posizione

12:34 Bezzecchi in testa con 1:37.201 (nuovo record della pista), ben 0.494s di vantaggio su Marquez

12:33 Raul Fernandez si porta in terza posizione

12:30 Cinque minuti al termine, tutti i piloti tornano in pista per un altro tentativo

12:29 Moreira torna in pista dopo il terribile high-side

12:28 Bezzecchi secondo a 0.060s da Marquez. Dietro al “Bez” Acosta, Di Giannantonio, Aldeguer, Alex Marquez, Raul Fernandez, Martin, Zarco, Binder e Lecuona. Moreira non è ancora tornato in pista

12:26 Acosta si porta in seconda posizione a 0.291s da Marquez

12:25 Marquez al comando con 1:38.361, Bezzecchi è secondo staccato di 0.551s

Zarco, Moreira, Raul Fernandez, Lecuona, Binder, Acosta, Di Giannantonio, Aldeguer, Bezzecchi, Alex Marquez, Martin e Marc Marquez si giocheranno la pole del Gran Premio del Portogallo

12:20 🚦SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

Clicca qui per i risultati della Q1 di Portimao

12:12 BANDIERA A SCACCHI! Moreira e Lecuona passano in Q2. TOP 10 Q1: Moreira, Lecuona, Miller, Marini, Ogura, Augusto Fernandez, Dixon, Pol Espargarò, Rins e Quartararo. Morbidelli e Bastianini chiudono in 11esima e 12esima posizione

Sessione praticamente finita, passano in Q2 lo stesso Moreira e Iker Lecuona

12:05 Red Flag per detriti in pista

12:03 Brutta caduta di Diogo Moreira in uscita dalla curva che immette sul rettilineo. Terribile high-side dopo aver toccato la linea bianca, fortunatamente rider ok

12:03 Balzo in avanti di Iker Lecuuona, che in sella alla Ducati dell’infortunato Pecco Bagnaia si porta in seconda posizione

12:02 Moreira sfruttando la scia di Ogura si porta al comando con 1:40.612

12:00 Testa a testa tra Ogura e Miller con quest’ultimo che si porta al comando con 1:41.850

11:59 Si abbassano ulteriormente i tempi, Ogura in testa con 1:43.548, 0.048s su Miller

11:57 Ogura, altro pilota con le slick al comando con 1:45.940, 1.131s di vantaggio su Miller

11:54 Primi riscontri cronometrici, la scelta delle slick paga, Miller in testa con 1:47.071, oltre un secondo di vantaggio su Quartararo

11:53 A sorpresa Miller e Ogura in pista con le slick

11:50 🚦SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

Clicca qui per i risultati delle FP2 di Portimao

Oltre a Bezzecchi sesto ecco le posizioni degli altri italiani: Di Giannantonio 11esimo, Bastianini 16esimo, Morbidelli 18esimo e Marini 22esimo

11:42 Top Ten FP2 Alex Marquez, Marc Marquez, Acosta, Aldeguer, Binder, Bezzecchi, Zarco, Miller, Dixon e Raul Fernandez

11:40 BANDIERA A SCACCHI!

11:39 Miglior tempo per Alex Marquez, 1:50.519

11:38 Marquez torna in testa con il crono di 1:50.730, 0.523s di vantaggio su Acosta

11:37 Acosta in testa con 1:51.253, 0.460s di vantaggio su Marquez mentre Di Giannantonio sale in quinta posizione

11:36 Marc Marquez è tornato in pista con gomma media anche al posteriore, per lui piccola chiusura di anteriore

11:33 Miller sale in sesta posizione mentre Bezzecchi a parte faticano gli altri italiani. Bastianini è 12esimo, Di Giannantonio 13esimo, Marini 20esimo e Morbidelli 21esimo

11:30 Top Ten provvisoria FP2: Marquez, Bezzecchi, Acosta, Raul Fernandez, Martin, Alex Marquez, Binder, Ogura, Quartararo e Augusto Fernandez

11:27 Marquez sempre in testa, piccola scivolata per Raul Fernandez. Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team risale in sella visto che la moto è rimasta accesa e torna ai box

11:18 Marquez si porta in testa cn il crono di 1:52.124, seguono Bezzecchi, Martin, Raul Fernandez e Acosta

11:17 Bezzecchi in testa con 1:52.126, tre Aprilia al comando

Nelle pre-qualifiche il best-lap di Alex Marquez era stato di 1:37.350

11:16 Primi riscontri cronometrici, Martin in testa con 1:54.065, seguono Marquez e Bezzecchi

11:15 FP2 IN CORSO, piloti in pista con gomma rain media anteriore e soft posteriore

11:10 Una leggera pioggia è scesa sul circuito dell’Algarve di Portimao, i piloti dovranno entrare in pista con gomme rain

Diretta Qualifiche GP Portogallo MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Portimao, dove, a partire dalle 11:50 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio del Portogallo! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Alex Marquez che aveva preceduto Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Quarto tempo per Pedro Acosta seguito da Johann Zarco, Marc Marquez e Brad Binder.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Jorge Martin. Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Enea Bastianini, Luca Marini e Franco Morbidelli.

Alex Marquez il più veloce nel venerdì di Portimao

#MotoGP #MotoGP2026 #PortugueseGP 🇵🇹 #Motorionline Diverse cadute in sessione, #MarcMarquez chiude sesto, #JorgeMartin decimo e qualificato per la Q2 per appena un decimo https://t.co/YhusuT3Tbp https://t.co/DZ0cdCppqt — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 20, 2026

DIRETTA QUALIFICHE GP PORTOGALLO DALLE 11:20

Foto: Michelin