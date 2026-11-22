Diretta MotoGP GP Portogallo – Amici di Motorionline, benvenuti al commento del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP!

A partire dalle 14:00 restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara dal circuito dell’Algarve di Portimao.

La pole position è andata a Marco Bezzecchi che aveva preceduto Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Alex Marquez e Pedro Acosta.

Terza fila per Jorge Martin, Fermin Aldeguer e Johann Zarco, quarta fila per Brad Binder, Diogo Moreira e Iker Lecuona.

Sabato Marco Bezzecchi aveva conquistato la vittoria nella Sprint Race

#MotoGP #MotoGP2026 #PortugueseGP 🇵🇹 #Motorionline Prima vittoria Sprint del 2026 per il pilota riminese dell’Aprilia, sul podio Raul Fernandez e Alex Marquez https://t.co/7a7SPtiElx — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 21, 2026

Marc Marquez era caduto a due giri dalla fine mentre era terzo e virtuale Campione del Mondo

#MotoGP #MotoGP2026 #PortugueseGP 🇵🇹 #Motorionline Il video della caduta di #MarcMarquez nella Sprint Race di Portimao che rinvia festa per il Titolo e le combinazioni per la gara della domenica https://t.co/2oMTKbSxIt — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 21, 2026

La pole position era andata a Marco Bezzecchi

#MotoGP #MotoGP2026 #PortugueseGP 🇵🇹 #Motorionline In prima fila #MarcMarquez e #FabioDiGiannantonio https://t.co/x1nJoWqpYx — MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 21, 2026

DIRETTA MOTOGP GP PORTOGALLO DALLE 14:00

Foto: Michelin

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