MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Di Giannantonio: “Potevamo fare qualcosa in più”

Fabio Di Giannantonio chiude al quinto posto la Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGP. Il pilota del team VR46 ha raccolto punti importanti, ma al termine della gara breve di Sepang non ha nascosto un pizzico di rammarico per un risultato che, alla luce del potenziale mostrato, avrebbe potuto essere migliore.

Il weekend malese lascia infatti al pilota romano la sensazione di non essere riuscito a sfruttare fino in fondo le possibilità a disposizione. Una partenza positiva non è stata sufficiente per permettergli di esprimere tutto il proprio potenziale nel corso della Sprint.

Di Giannantonio analizza la Sprint: “Potevamo fare qualcosa in più”

Nel commentare la prestazione, Di Giannantonio ha evidenziato soprattutto il rammarico per un risultato che avrebbe potuto avere un risvolto differente.

“Mi dispiace quando penso che potevamo fare qualcosa in più. Ho fatto una bella partenza, ma poi non abbiamo potuto esprimere il nostro potenziale. Speriamo di poter cambiare qualcosa per domani”.

Il quinto posto rappresenta dunque un punto di partenza in vista della gara lunga, con la squadra chiamata a individuare gli aspetti sui quali intervenire per consentire al romano di compiere un ulteriore passo avanti.

La lotta in classifica e le aspettative per la gara

Di Giannantonio ha fatto anche il punto sulla situazione in campionato, ammettendo che la conquista del terzo posto appare ormai un obiettivo complicato, pur non essendo ancora matematicamente impossibile.

“Non siamo ancora matematicamente fuori dal terzo posto, ma la lotta realistica è il quarto posto”, ha spiegato.

Il pilota VR46 guarda quindi alla possibilità di consolidare la propria posizione e chiudere la stagione nel migliore dei modi, consapevole che ogni risultato può fare la differenza nella classifica finale.

Il problema dell’asfalto e il passo di Alex Marquez

Tra gli aspetti che hanno condizionato la prestazione, Di Giannantonio ha richiamato anche le caratteristiche della pista di Sepang, soffermandosi sulle condizioni dell’asfalto.

“Ti arrivano tante pietre addosso, hanno grattato l’asfalto, ma non è una superficie liscia”, ha raccontato, descrivendo una situazione che non ha facilitato il lavoro in pista.

Guardando al passo gara, il riferimento principale è Alex, indicato come il pilota più competitivo sotto questo aspetto. Di Giannantonio, tuttavia, è convinto di poter disputare una buona gara domenica, a patto di riuscire a risolvere le difficoltà emerse nella Sprint.

“Come passo il migliore è Alex. Noi possiamo fare una bella gara, dobbiamo solo migliorare questa cosa che non ci ha permesso di migliorare oggi”, ha concluso.

L’obiettivo per la gara lunga è quindi chiaro: intervenire sulle criticità, ritrovare il potenziale e provare a trasformare il quinto posto della Sprint in una prestazione più convincente.

In quale posizione ha chiuso Fabio Di Giannantonio la Sprint in Malesia?

Fabio Di Giannantonio ha concluso al quinto posto la Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGP, raccogliendo punti importanti ma senza riuscire a sfruttare pienamente il proprio potenziale.

Come ha commentato Di Giannantonio il risultato della Sprint?

Il pilota romano ha espresso rammarico, sottolineando che avrebbe potuto ottenere qualcosa in più. Dopo una bella partenza, non è riuscito a esprimere tutto il potenziale a disposizione.

Qual è l’obiettivo di Di Giannantonio nella classifica mondiale?

Il terzo posto non è ancora matematicamente irraggiungibile, ma il pilota VR46 considera più realistica la lotta per la quarta posizione in campionato.

Chi ha il passo migliore secondo Di Giannantonio?

Fabio Di Giannantonio ha indicato Alex come il pilota con il passo migliore, pur ritenendo di poter disputare una buona gara domenica.

Cosa vuole migliorare Di Giannantonio in vista della gara in Malesia?

Il pilota e la squadra lavoreranno per risolvere gli aspetti che nella Sprint non gli hanno permesso di esprimere il proprio potenziale, con l’obiettivo di essere più competitivi nella gara lunga.

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